Стартап Atlas E-Mobility анонсировал новый кроссовер для глобального рынка

Стартап Atlas E-Mobility пока совсем молодой: англо-марокканская компания появилась в 2020 году, штаб-квартира находится в Лондоне. Сейчас фирма занимается разработкой своей первой модели – её роль исполнит электрический кроссовер, название которого производитель пока решил держать в секрете. Ожидается, что новинка примкнёт к сегменту премиальных SUV.

Пока что Atlas E-Mobility опубликовал только один эскиз будущего кроссовера. Судя по нему, у модели будет чуть покатая крыша, рельефные боковины, большие колёса, короткий задний свес и более длинный передний, а также лаконичная оптика и внушительные боковые воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.



Согласно плану компании, серийное производство пока безымянного «зелёного» кроссовера должно стартовать в 2026 году. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на соучредителя и генерального директора Atlas E-Mobility Group Мохаммеда Йехью Эль Баккали, разрабатываемый SUV должен стать «простым, но в то же время функциональным» автомобилем. Также он пояснил, что его создатели вдохновляются «марокканским дизайном и самобытностью».

Эскиз кроссовера Atlas E-Mobility

По словам одного из основателей стартапа, модель Atlas будет использовать «только те технологии, которые на самом деле нужны потребителю», а «всё ненужное будет отсечено». Первенец марки изначально будет продаваться на рынках Европы, Африки и Ближнего Востока, где его потенциальной аудиторией должны стать представители среднего класса.



Известно, что сейчас Atlas обсуждает с различными производителями возможность совместного использования платформы, однако пока что говорить о каких-либо конкретных потенциальных партнёрах ещё слишком рано.

По предварительной информации, стоимость электрического кроссовера англо-марокканского бренда Atlas составит примерно 40-50 тыс. фунтов стерлингов. В конкуренты новинке записали «немцев» BMW iX1 и Mercedes-Benz EQA, а также «американца» Tesla Model Y. Кстати, компания собирается запустить ещё и собственную зарядную сеть, чтобы обеспечить инфраструктуру для электромобилей.

Конкуренты новинки: BMW iX, Mercedes-Benz EQA и Tesla Model Y 1 / 3 Конкуренты новинки: BMW iX, Mercedes-Benz EQA и Tesla Model Y 2 / 3 Конкуренты новинки: BMW iX, Mercedes-Benz EQA и Tesla Model Y 3 / 3

В компании рассказали, что намерены сократить расходы, запустив производство своего «зелёного» SUV в Марокко. При этом в Atlas E-Mobility планируют потратить минимум на НИОКР, так как часть технологий и готовых комплектующих будут поступать от разработчиков и изготовителей. Кроме того, как отметил Эль Баккали, «Марокко уже преуспело в области возобновляемых источников энергии», так более дешёвая электроэнергия тоже позволит уменьшить затраты на выпуск машин.



В списке факторов, отвечающих за снижение расходов, числится ещё доступность сырья и цепочек поставок. Помимо этого, по словам сооснователя Atlas E-Mobility, стоимость рабочей силы в Марокко заметно ниже: показатель составляет лишь 20% от стоимости рабочей силы в Европе. Пока что стартап продолжает вести переговоры об инвестициях.