Бизнес ×
  • Стартап Atlas E-Mobility анонсировал новый кроссовер для глобального рынка

Стартап Atlas E-Mobility анонсировал новый кроссовер для глобального рынка

25.05.2023 35 0 0

Англо-марокканская компания разрабатывает электрический SUV. По плану, производство новинки должно стартовать в 2026 году.

Стартап Atlas E-Mobility пока совсем молодой: англо-марокканская компания появилась в 2020 году, штаб-квартира находится в Лондоне. Сейчас фирма занимается разработкой своей первой модели – её роль исполнит электрический кроссовер, название которого производитель пока решил держать в секрете. Ожидается, что новинка примкнёт к сегменту премиальных SUV.

Пока что Atlas E-Mobility опубликовал только один эскиз будущего кроссовера. Судя по нему, у модели будет чуть покатая крыша, рельефные боковины, большие колёса, короткий задний свес и более длинный передний, а также лаконичная оптика и внушительные боковые воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.

Согласно плану компании, серийное производство пока безымянного «зелёного» кроссовера должно стартовать в 2026 году. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на соучредителя и генерального директора Atlas E-Mobility Group Мохаммеда Йехью Эль Баккали, разрабатываемый SUV должен стать «простым, но в то же время функциональным» автомобилем. Также он пояснил, что его создатели вдохновляются «марокканским дизайном и самобытностью».

Эскиз кроссовера Atlas E-Mobility

По словам одного из основателей стартапа, модель Atlas будет использовать «только те технологии, которые на самом деле нужны потребителю», а «всё ненужное будет отсечено». Первенец марки изначально будет продаваться на рынках Европы, Африки и Ближнего Востока, где его потенциальной аудиторией должны стать представители среднего класса.

Известно, что сейчас Atlas обсуждает с различными производителями возможность совместного использования платформы, однако пока что говорить о каких-либо конкретных потенциальных партнёрах ещё слишком рано.

По предварительной информации, стоимость электрического кроссовера англо-марокканского бренда Atlas составит примерно 40-50 тыс. фунтов стерлингов. В конкуренты новинке записали «немцев» BMW iX1 и Mercedes-Benz EQA, а также «американца» Tesla Model Y. Кстати, компания собирается запустить ещё и собственную зарядную сеть, чтобы обеспечить инфраструктуру для электромобилей.

Конкуренты новинки: BMW iX, Mercedes-Benz EQA и Tesla Model Y
1 / 3
Конкуренты новинки: BMW iX, Mercedes-Benz EQA и Tesla Model Y
2 / 3
Конкуренты новинки: BMW iX, Mercedes-Benz EQA и Tesla Model Y
3 / 3

В компании рассказали, что намерены сократить расходы, запустив производство своего «зелёного» SUV в Марокко. При этом в Atlas E-Mobility планируют потратить минимум на НИОКР, так как часть технологий и готовых комплектующих будут поступать от разработчиков и изготовителей. Кроме того, как отметил Эль Баккали, «Марокко уже преуспело в области возобновляемых источников энергии», так более дешёвая электроэнергия тоже позволит уменьшить затраты на выпуск машин.

В списке факторов, отвечающих за снижение расходов, числится ещё доступность сырья и цепочек поставок. Помимо этого, по словам сооснователя Atlas E-Mobility, стоимость рабочей силы в Марокко заметно ниже: показатель составляет лишь 20% от стоимости рабочей силы в Европе. Пока что стартап продолжает вести переговоры об инвестициях.

кроссовер авторынок новинки бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Дмитрий Грицай, Foton: мы возвращаемся в сегмент LCV и ждём новейшие пикапы и электрогрузовики Компания Foton Motor приняла участие в проходящих в Москве в Крокус Экспо выставках строительной техники и технологий СТТ Expo и Международной выставке коммерческого транспорта и технологий... 103 0 1 25.05.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра, май 2023: как изменились цены на запчасти за последний год Вот уже год мы следим за изменением цен на новые запчасти и расходники для самых разных легковых машин. За прошедший период рубль не раз прокатился на американских горках, рушились и перестр... 439 0 0 24.05.2023
Статьи / Обзор На стыке двух миров: первое знакомство с гибридным кроссовером Skywell HT-i Может ли большой кроссовер весом под две тонны проехать 1000 км на одном баке горючего, если объем этого бака составляет 60 литров? Достаточно ли мотора объемом 1,5 литра и мощностью чуть бо... 769 2 1 23.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 12880 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7839 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6584 0 1292 03.03.2023
Change privacy settings