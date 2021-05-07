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  • Mercedes-Benz расширил линейку EQA: теперь есть версии с полным приводом

Mercedes-Benz расширил линейку EQA: теперь есть версии с полным приводом

07.05.2021 185 0 0

Модель с двумя ведущими осями уже доступна для заказа у европейских дилеров. Предлагается пара версий с разными вариантами мощности установок.

 

Немецкая компания Mercedes-Benz представила кроссовер EQA в январе текущего года. Этот автомобиль входит в «зелёное» семейство EQ, первенцем которого стал паркетник EQC. Напомним, продажи «пионера» стартовали в начале 2019 года. За всё время присутствия модели на рынке дилеры реализовали в общей сложности 20 316 машин (по данным Carsalesbase по март 2021-го). В ближайшее время «батарейная» линейка станет ещё шире.

На фото: полноприводный кроссовер Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA представляет собой электрическую версию паркетника GLA с иным оформлением и «начинкой». Если раньше для заказа были доступны только переднеприводная версия, представленная в начале года, то теперь на европейском рынке можно заказать и полноприводный кроссовер EQA.

Начальные версии получили адаптивную светодиодную головную оптику, камеру заднего вида, багажную дверь с электроприводом, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. В салоне – 64-цветная подсветка с переключением режимов и информационно-развлекательная система MBUX. Базовые экраны небольшие, а чтобы получить дисплеи диагональю 10,25 дюйма, кроме того, двухзонный климат-контроль, функцию беспроводной зарядки смартфона, панорамный сдвижной люк, систему кругового обзора и т.д. нужно оплатить один из пакетов – Advanced, Advanced Plus либо Premium.

На фото: Mercedes-Benz EQA 250

Немецкая компания предлагает две полноприводных версии «электрокроссовера». Так, Mercedes-Benz EQA 300 4Matic оснащается двухмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 228 л.с., а максимальный крутящий момент – 390 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч такому «зелёному» паркетнику нужно 7,7 секунды.

У второго варианта – EQA 350 4Matic – тоже два электромотора (по одному на каждой оси). Их суммарная мощность составляет 292 л.с. (крутящий момент – 520 Нм). Такая полноприводная версия разгоняется с места до «сотни» за 6,0 секунд. Отметим, максимальная скорость в обоих случаях ограничена электроникой на отметке в 160 км/ч.

Модификации EQA с полным приводом получили такую же тяговую батарею, которой оснащается переднеприводный вариант. Её ёмкость составляет 66,5 кВт*ч. Паспортный запас хода составляет 400 км у базового «полноприводника» и 409 км – у версии с индексом 350 (расчёт вели по циклу WLTP).

Напомним, переднеприводный EQA 250 оснащается одним 190-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент составляет 375 Нм. Такой автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды, а максимальная скорость тоже ограничена на 160 км/ч. Запаса хода без подзарядки у такой версии хватит на 426 км.

Сейчас в Германии уже стартовал приём заказов на новые версии Mercedes-Benz EQA. Цены полноприводных модификаций известны. Так, покупка EQA 300 4Matic на домашнем рынке обойдётся не менее чем в 53 538 евро (эквивалентно примерно 4,8 млн рублей по текущему курсу), а стартовая стоимость EQA 350 4Matic составляет 56 215 евро (5,04 млн рублей).

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