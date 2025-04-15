Старый Nissan Patrol с V8 продолжает карьеру в Австралии: ему наконец-то обновили салон

Новый Nissan Patrol поколения Y63 доберётся до Австралии только во второй половине следующего года, а сегодня в этой стране представлен в очередной раз обновлённый старый Patrol поколения Y62, относящий к 2025 модельному году, — вероятно, последнему в карьере этой модели.

Рамный внедорожник Nissan Patrol поколения Y62 выпускается с 2010 года, осенью прошлого года состоялась мировая премьера его преемника поколения Y63, но переживающая кризис японская компания не может оперативно наладить поставку праворульных версий нового внедорожника в Австралию, а потому пока продолжает продавать здесь старый Patrol. Ценителям старой школы это даже нравится, ведь у нового Patrol нет версий с мотором V8 (есть только с V6), а у старого только V8 и остался — легендарный 5,6-литровый «атмосферник» VK56VD (405 л.с., 560 Нм) в паре с 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод только полный, с понижающей передачей в раздаточной коробке.

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До прошлого года Nissan Patrol Y62 продавался в Австралии с салоном образца 2010 года, у которого 8-дюймовый мультимедийный экран был зажат между двумя центральными дефлекторами системы вентиляции. В 2024 году на место этого экрана установили ящик с крышечкой, а под ним разместился новый 10,1-дюймовый мультимедийный экран. Теперь же внедорожник для Австралии получил полностью новую центральную консоль с верхним 12,3-дюймовым мультимедийным экраном — у американского Nissan Armada такая центральная консоль появилась ещё в 2021 году, чуть позже — у леворульных версий Patrol Y62, а вот с правым рулём новую центральную консоль поженили только сейчас. Заметим, что у леворульных версий была ещё и промежуточная, двухэкранная центральная консоль.

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Вместе с центральной консолью финального для поколения Y62 образца австралийский Patrol получил и самый свежий щиток приборов с многофункциональным 7-дюймовым цветным экраном между спидометром и тахометром. Новый мультимедийный экран имеет беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенную навигацию (прежде использовались сторонние приложения). Комплектаций по-прежнему две на выбор — Ti и Ti-L, в комплектации Ti-L появилась новая аудиосистема Bose с тринадцатью динамиками вместо Infinity с шестью динамиками. Стоящий немного особняком хардкорный Nissan Patrol Warrior от Premcar тоже получил обновлённый салон.

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После очередного обновления австралийский Nissan Patrol в базовой комплектации Ti подорожал на 1340 долларов (здесь и далее имеются в виду австралийские доллары) и теперь стоит 90 600 долларов (4,73 млн рублей в переводе по текущему курсу), внедорожник в комплектации Ti-L подорожал на 140 до 102 100 долларов (5,33 млн рублей). Прибавка к цене Nissan Patrol Warrior также составила 140 долларов, теперь он стоит 105 660 долларов (5,51 млн рублей).