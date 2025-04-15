Рестайлинг ×
  • Старый Nissan Patrol с V8 продолжает карьеру в Австралии: ему наконец-то обновили салон

Старый Nissan Patrol с V8 продолжает карьеру в Австралии: ему наконец-то обновили салон

15.04.2025 204 0 0

Новый Nissan Patrol поколения Y63 доберётся до Австралии только во второй половине следующего года, а сегодня в этой стране представлен в очередной раз обновлённый старый Patrol поколения Y62, относящий к 2025 модельному году, — вероятно, последнему в карьере этой модели.

Рамный внедорожник Nissan Patrol поколения Y62 выпускается с 2010 года, осенью прошлого года состоялась мировая премьера его преемника поколения Y63, но переживающая кризис японская компания не может оперативно наладить поставку праворульных версий нового внедорожника в Австралию, а потому пока продолжает продавать здесь старый Patrol. Ценителям старой школы это даже нравится, ведь у нового Patrol нет версий с мотором V8 (есть только с V6), а у старого только V8 и остался — легендарный 5,6-литровый «атмосферник» VK56VD (405 л.с., 560 Нм) в паре с 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод только полный, с понижающей передачей в раздаточной коробке.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

До прошлого года Nissan Patrol Y62 продавался в Австралии с салоном образца 2010 года, у которого 8-дюймовый мультимедийный экран был зажат между двумя центральными дефлекторами системы вентиляции. В 2024 году на место этого экрана установили ящик с крышечкой, а под ним разместился новый 10,1-дюймовый мультимедийный экран. Теперь же внедорожник для Австралии получил полностью новую центральную консоль с верхним 12,3-дюймовым мультимедийным экраном — у американского Nissan Armada такая центральная консоль появилась ещё в 2021 году, чуть позже — у леворульных версий Patrol Y62, а вот с правым рулём новую центральную консоль поженили только сейчас. Заметим, что у леворульных версий была ещё и промежуточная, двухэкранная центральная консоль.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Вместе с центральной консолью финального для поколения Y62 образца австралийский Patrol получил и самый свежий щиток приборов с многофункциональным 7-дюймовым цветным экраном между спидометром и тахометром. Новый мультимедийный экран имеет беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенную навигацию (прежде использовались сторонние приложения). Комплектаций по-прежнему две на выбор — Ti и Ti-L, в комплектации Ti-L появилась новая аудиосистема Bose с тринадцатью динамиками вместо Infinity с шестью динамиками. Стоящий немного особняком хардкорный Nissan Patrol Warrior от Premcar тоже получил обновлённый салон.

Nissan Patrol Warrior
1 / 2
Nissan Patrol Warrior
2 / 2

После очередного обновления австралийский Nissan Patrol в базовой комплектации Ti подорожал на 1340 долларов (здесь и далее имеются в виду австралийские доллары) и теперь стоит 90 600 долларов (4,73 млн рублей в переводе по текущему курсу), внедорожник в комплектации Ti-L подорожал на 140 до 102 100 долларов (5,33 млн рублей). Прибавка к цене Nissan Patrol Warrior также составила 140 долларов, теперь он стоит 105 660 долларов (5,51 млн рублей).

внедорожник Австралия новинки рестайлинг Nissan Nissan Patrol
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Владельцы «крузаков» могут выдохнуть: о чём говорит странная статистика угонов Признаюсь честно: зная, как у нас иногда получают статистику, я к ней отношусь немного предвзято и иногда даже жалею, что она приходит на электронную почту, а не в виде бумажного рулончика.... 627 1 2 14.04.2025
Статьи / Авторынок Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП дешевле 4 миллионов Хотите купить новую машину с заводской гарантией и автоматической трансмиссией, но при этом вам не нравятся вариаторы и вы не доверяете роботизированным коробкам? Да еще и бюджет ограничен?... 1432 5 1 13.04.2025
Статьи / История Уникальный и неизвестный: как в Бразилии выпускали ныне забытый спорткар Volkswagen SP2 Несмотря на то, что Volkswagen уже на протяжении почти 90 лет существования марки старательно подтверждает свое звание «народного автомобиля», он выпускал и представительские седаны вроде P... 2300 1 4 12.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26166 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25769 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11575 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
5 Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП де...
3 Осторожно, может ужалить: как устроена лучшая советская сигнализация «...
2 Планы MG: брутальный кроссовер Cyber X, обновлённый Cyberster и ещё ше...
Новые комментарии
Change privacy settings