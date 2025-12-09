Электромобиль ×
Stellantis делает ставку на самые разные сегменты: «кроха» Fiat Topolino доберётся до США

Stellantis делает ставку на самые разные сегменты: «кроха» Fiat Topolino доберётся до США

Максимальная скорость этого электрокара итальянской марки не превышает 45 км/ч, а его дальнобойность на одной зарядке составляет 75 км.

Марка Fiat, принадлежащая концерну Stellantis, представила возрождённую модель под названием Topolino (в переводе с итальянского означает «мышонок») в конце весны 2023 года. Напомним, производство «исторического предка» – Fiat 500 Topolino – было налажено на заводе Линготто в Турине (Италия) в период с 1936 по 1955 годы. Нынешняя же «кроха» является техническим близнецом Citroen Ami и Opel Rocks-e – оба бренда тоже входят в состав автогиганта Stellantis.

На фото: Fiat Topolino

Теперь в компании рассказали о том, что Fiat Topolino в скором будущем расширит географию: модель появится в продаже в Соединённых Штатах. О планах по выходу на американский рынок рассказал генеральный директор бренда Оливье Франсуа в рамках проходящей сейчас неделе искусств в Майами. По его словам, подробности о выходе маленького электромобиля на рынок США появятся в следующем году, местный ценник тоже будет обнародован позже.

На фото: Fiat Topolino Dolcevita

Актуальный Fiat Topolino относится к электрическим квадрициклам класса L6e, ему не требуются современные системы пассивной и активной безопасности из-за весьма скромных технических показателей. «Кроху» оснастили единственным электромотором, расположенным на передней оси, его мощность составляет 8,2 л.с., а максимальный крутящий момент – 44 Нм.

Этому электрокару положена тяговая батарея ёмкостью 5,5 кВт*ч, а её максимальная дальнобойность на одной зарядке не превышает 75 км (при расчёте по циклу WMTC). Максимальная скорость, которую модель способна развить, составляет 45 км/ч. Причём на разгон с места до указанного показателя модели требуется 10 секунд.

На фото: салон Fiat Topolino

Предполагается, что «зелёная кроха» будет пользоваться спросом у владельцев гольф-клубов в США. Подробности об оснащении американской версии станут известны позже, напомним, в Европе модели положены 14-дюймовые колёсные диски. Салон рассчитан на двоих седоков. Габаритная длина Fiat Topolino равна 2535 мм, расстояние между осями – 1730 мм. Для сравнения, у «старшего брата» – Fiat 500e – показатели составляют 3632 мм и 2322 мм соответственно.

У Fiat Topolino вместо боковых дверей установлены ограничительные канаты, а мягкую тканевую крышу при желании можно свернуть в рулон. Экстерьер выполнен в винтажном стиле, чему способствуют круглая головная оптика, необычные наружные зеркала и колпаки колёс. Места для размещения багажа немного, поэтому разработчики предусмотрели металлический держатель для чемодана, который можно установить на корму.

На фото: Fiat Topolino на Art Week Miami (оформлен студией художника Ромеро Бритто)
На фото: Fiat Topolino на Art Week Miami (оформлен студией художника Ромеро Бритто)
На фото: Fiat Topolino на Art Week Miami (оформлен студией художника Ромеро Бритто)
На фото: Fiat Topolino на Art Week Miami (оформлен студией художника Ромеро Бритто)
На фото: Fiat Topolino на Art Week Miami (оформлен студией художника Ромеро Бритто)
На фото: Fiat Topolino на Art Week Miami (оформлен студией художника Ромеро Бритто)
Производство «крохи» налажено на заводе Stellantis в городе Кенитра (Марокко). Стартовая стоимость Fiat Topolino на родине бренда, в Италии, на сегодняшний день составляет 9890 евро, что эквивалентно примерно 883 тыс. рублей по текущему курсу.

