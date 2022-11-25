Stellantis думает о выпуске электромобилей в Индии, так как в Европе производство дороже

В автогиганте отметили, что отправка «зелёных» машин индийской сборки на старосветский рынок, окажется выгоднее. Конкретных решений в Стеллантисе пока не приняли.

Автогигант Stellantis появился в начале прошлого года в результате полного слияния итало-американского концерна FCA и французской группы PSA (предыдущие названия участников сделки сейчас не используются). Во главе этого объединения находится Карлос Таварес, который ранее возглавлял PSA. Топ-менеджер уже не раз высказывался по поводу всеобщего «озеленения» автоиндустрии. Так, в начале года он не только поставил под сомнение вклад электромобилей в борьбу с изменением климата, но и назвал массовый переход на них решением политиков, а не самих представителей автобизнеса.

На фото: глава Stellantis Карлос Таварес

В рамках Парижского автосалона в прошлом месяце Карлос Таварес предложил забыть про грядущее очередное ужесточение эконорм – Euro 7. По его мнению, целесообразнее потратить на электрификацию (раз уж Европе этого не избежать) те средства, которые автопроизводители заложат на адаптацию двигателей внутреннего сгорания к новым требованиям.



Однако даже массовость выпуска электрокаров и использование модульных платформ, подходящих для машин разных сегментов и брендов, пока что не сделали производство «батарейного» транспорта дешевле. Как сообщает Automotive News, сейчас в Stellantis предполагают, что не смогут производить доступные электромобили в Европе, так что автогигант изучает вариант наладить массовое производство недорогих «зелёных» моделей в Индии, откуда их можно будет в том числе экспортировать на старосветский рынок.

На фото: завод Stellantis в Ордэне (Франция)

Ранее в ходе рабочей поездки в Индию Карлос Таварес отметил, что база местных поставщиков, выпускающих недорогие комплектующие, может достичь целевых показателей автопроизводителя по качеству и затратам к концу 2023 года. Также он заявил, что в дальнейшем производитель намерен закупать в Индии компоненты для электромобилей, включая аккумуляторы.



Глава Stellantis пояснил, что конкретных решений по вопросу возможной организации производства недорогих электромобилей в Индии автогигант пока не принял. Ещё он отметил, что в этой стране высокие таможенные пошлины на ввоз автомобилей, а значит, единственный шанс обеспечить рынку доступные пор цене «электрички» – это наладить местную сборку с помощью местных же компонентов.

На фото: паркетник Citroen C3 (версия для индийского рынка)

Ранее в Стеллантисе уже подтвердили, что в следующем году запустят в Индии компактный электрокар, в основу которого ляжет платформа Smart Car (сейчас на ней базируется новый Citroen C3). В дальнейшем французская марка намерена выпустить ещё пару моделей на этой «тележке». По словам Карлоса Тавареса, доступные новые электромобили в портфеле автогиганта появятся через пять-шесть лет.



Отметим, помимо автомобилей Citroen, Stellantis также продает в Индии модели Jeep, в линейку входит в том числе семиместный кроссовер Jeep Meridian. Онлайн-презентация этой новинки прошла в конце марта текущего года. Стартовая цена этого SUV составляет 2,99 млн индийских рупий (эквивалентно примерно 2,22 млн рублей по текущему курсу).