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Семиместный кроссовер Jeep Meridian: не мощнее бразильского брата

30.03.2022 149 0 0

Джип почти полностью раскрыл новый трехрядный SUV, предназначенный для индийского рынка. Там модель поначалу будет доступна исключительно с дизелем, но позже гамму могут расширить.

 

В прошлом году бразильское подразделение концерна Stellantis представило семиместный кросс Jeep Commander (не путать с китайским Коммандером): эта модель адресована латиноамериканским странам, производство налажено в той же Бразилии. А скоро такой SUV «пропишется» еще и в Индии, вот только там его будут продавать под другим именем – Meridian. Индийскую версию официально анонсировали в феврале, теперь же состоялась онлайн-презентация, в рамках которой были озвучены основные вводные.

Jeep Meridian
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Jeep Meridian
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Jeep Meridian
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Jeep Meridian
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Напомним, Meridian/Commander сделан из Jeep Compass, в основе обоих паркетников лежит платформа Small Wide 4x4. Кстати, какое-то время считалось, что растянутый кроссовер будут позиционировать просто как семиместное исполнение Компаса, хотя и с приставкой Grand. Однако в итоге Stellantis решил превратить такой кросс в отдельную модель.

Jeep Meridian

В плане дизайна Меридиан почти не отличается от бразильского Коммандера, разве что в фарах заменили начинку, плюс изменен дизайн дисков. Если же сравнивать с исходным Jeep Compass, то у трехрядных кроссов иные бамперы, оптика и багажная дверь. Все габариты Jeep Meridian еще не раскрыты, но индийские профильные СМИ полагают, что они такие же, как у Commander: длина – 4769 мм, колесная база – 2794 мм (размеры Компаса – 4405 и 2636 мм соответственно).

Jeep Meridian

Внутри «индиец» тоже повторил «бразильца», не считая, конечно, расположения руля. Ну а в целом интерьер такой же, как у донорского Compass. Для Meridian заявлены мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, виртуальная «приборка» (10,25 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и система выбора режимов движения. Как и в Бразилии, кросс пока представлен только в семиместном исполнении (2+3+2), при этом позже Meridian может получить шестиместную версию (для Коммандера такой вариант еще не анонсирован).

Jeep Meridian
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Jeep Meridian
2 / 6
Jeep Meridian
3 / 6
Jeep Meridian
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Jeep Meridian
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Jeep Meridian
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На старте продаж Меридиан будет доступен исключительно с турбодизелем 2.0. Отдача не объявлена, но если раньше индийские медиа считали, что по сравнению с Коммандером мощность увеличат до 200 л.с., то теперь пишут о тех же 170 л.с., которые выдает и мотор «бразильца». Коробки – шестиступенчатая «механика» или девятиступенчатый «автомат», для Jeep Meridian предусмотрен полный привод. В будущем, по информации местных СМИ, кроссоверу могут отрядить еще и бензиновый движок, но о нем подробностей пока нет (в Бразилии SUV также можно купить с бензиновым турбомотором 1.3 мощностью 187 л.с.).

Бразильский Jeep Commander
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Бразильский Jeep Commander
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Бразильский Jeep Commander
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Производство Jeep Meridian наладят на том же индийском заводе, который выпускает Compass, причем трехрядному кроссу обещана степень локализации 82%. Ожидается, что новинку будут поставлять и в другие страны. В Индии же заказы начнут принимать в мае, к клиентам машины отправят в июне текущего года.

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