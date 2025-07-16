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Stellantis резко отказался от проекта по выпуску водородных фургонов

16.07.2025 94 0 1

Молодой мультибрендовый автогигант не стал серийно выпускать средне- и полноразмерные вэны, которые должны были сходить с конвейеров заводов во Франции и Польше.

Проект Stellantis, предполагающий серийное производство коммерческих машин, работающих на водородных топливных элементах, должен был вот-вот стартовать. Инженеры автогиганта разработали среднеразмерные и полноразмерные фургоны с FCEV-установками, организовали производство вэнов сразу на двух площадках в Европе, однако, как стало известно сегодня, до серийного выпуска эти модели не доберутся.

На фото: Opel Vivaro Hydrogen

Пресс-служба Stellantis официально объявила о закрытии проекта по выпуску водородных моделей. Предполагалось, что текущим летом стартует серийное производство среднеразмерных фургонов в Ордэне (Франция), а также полноразмерных вэнов в Гливице (Польша). Теперь этим планам не суждено сбыться. При этом в концерне отметили, что решение о закрытии проекта не повлияет на штат сотрудников на производственных площадках Stellantis. Специалистов, занимавшихся исследованиями и разработками водородных фургонов, перенаправят на другие проекты.

В автогиганте объяснили своё резкое решение отсутствием перспектив развития рынка машин с FCEV-установками в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В списке причин производитель отметил ограниченную доступность инфраструктуры для заправки ТС водородом, а также отсутствие сильных стимулов к покупкам у клиентов. В компании считают, что не стоит ждать внедрения легких коммерческих автомобилей, работающих на водородных топливных элементах как минимум до конца текущего десятилетия.

На фото: салон Opel Vivaro Hydrogen

«Водородный рынок остаётся нишевым сегментом, без перспектив экономической устойчивости в среднесрочной перспективе, — комментирует исполнительный директор европейского офиса Stellantis Жан-Филипп Импарато. – Мы должны сделать чёткий и ответственный выбор, чтобы обеспечить нашу конкурентоспособность и оправдать ожидания наших клиентов, предлагая электрические и гибридные легковые и лёгкие коммерческие автомобили».

Теперь концерн инициировал переговоры с акционерами Symbio, чтобы оценить текущие рыночные последствия своего решения. Отметим, Symbio – это совместное предприятие Michelin и Forvia, занимающееся производством водородных топливных элементов. Stellantis в 2023 году приобрёл 33,3% акций этого СП. По данным Bloomberg, Michelin были застигнуты закрытием проекта врасплох, в компании считают, что решение концерна может привести к потере рабочих мест.

Напомним, планы Stellantis включали в себя выпуск восьми средне- и полноразмерных коммерческих моделей, работающих на водородных топливных элементах. В отдельную линейку Stellantis Pro One должны были быть включены Citroen e-Jumpy и e-Jumper, Peugeot E-Expert и E-Boxer, Fiat E-Scudo и E-Ducato, а также Opel / Vauxhall Vivaro и Movano.

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