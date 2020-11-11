Stellox: автозапчасти могут быть дешевле

Компания Stellox рассказала о программах лояльности и акциях при выборе товаров для технического обслуживания и ремонта машины на сайте интернет-магазина.

Партнёрский материал

Мало кто в курсе, что этот товар появился на прилавках еще в 2005 году и назывался «Эксперт в деталях». Задачей компании было продавать запчасти, имеющие достойное качество и доступную цену. Идея была запущена в массы, благодаря чему бренд имел стабильный доход. Проблема многих автомобилистов во все времена – повышение цен на запчасти: всегда было сложно было найти что-то недорогое и качественное, ведь товары из низкобюджетного сегмента подходят не всегда. Сейчас же на рынке автозапчастей появилось весомое количество предложений от именитых компаний.

Каждый год ассортимент товаров постепенно расширяется. Компания Stellox работает с заводом, который изготавливает запчасти для таких брендов, как:

Febi

TRW

Magneti Marelli

Bremi

Moog

Там же компания реализует комплектующие для конвейеров:

Nissan

Mazda

GM

Renault

Daewoo

Daimler-Chrysler

Компания работает с заводами-изготовителями из Азии и Европы, что в числе прочего служит гарантией качества товара. Продукция в обязательном порядке проходит проверку качества в НАМИ, а организация имеет все необходимые сертификаты ISO. Магазин автозапчастей AUTO3N предлагает своим клиентам приобрести запчасти для автомобилей от бренда Stellox со скидкой до 20%. Акция будет действовать по 31 декабря 2020 года.

Ежегодное увеличение ассортимента запчастей компании Stellox практически не влияет на цену. Компания занимается продажей запчастей для автомобилей известных марок, и если автовладелец хочет приобрести что-то для своей машины, то, вероятнее всего, он найдет нужное в номенклатуре бренда.

Таким образом, Stellox воплотила в себе качества, которые необходимы для магазинов запчастей первой необходимости. Stellox это: