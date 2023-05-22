Стоимость ОСАГО предложили снизить. Но не для всех автовладельцев

Согласно сегодняшним нормам, в список обязательных документов для водителей в РФ входит полис обязательного страхования автогражданской ответственности. При этом за управление транспортным средством без действующего ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а если «провинившийся» успеет заплатить в течение 20 дней с появления постановления, то взыскание составит 400 рублей. За последние годы полисы стали дороже для многих водителей: страховщики пытаются «отыграть» подорожание запчастей и услуг по ремонту машин.

Так, в прошлом году тарифный коридор в ОСАГО подвергся расширению дважды. В настоящий момент минимальная граница базовой ставки в «автогражданке» зафиксирована на отметке 1646 руб., а максимальная равна 7535 руб. Напомним, страховщики выбирают значение из указанного диапазона отдельно для каждого клиента. Именно оно умножается на все коэффициенты, учитывающие в том числе регион проживания, историю аварийности, стаж и возраст водителя и т.д.



Стоит отметить, что сейчас единственный параметр, касающийся автомобиля, который учитывается при расчёте стоимости полиса ОСАГО, – это мощность двигателя. То есть, на сегодняшний день на цену «автогражданки» не влияют ни марка/модель автомобиля, ни его «прописка» (то есть страна производства), ни возраст, ни пробег.

Тем любопытнее выглядит предложение от главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова: он считает, что в РФ нужно снизить цену ОСАГО для владельцев автомобилей российского производства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника, для этого степень локализации комплектующих таких машин должна превышать 600 баллов (этот показатель учитывается при заключении госконтрактов).



Инициатор считает, что это позволит «создать стимулы к страхованию транспортных средств» и, одновременно, «создать стимулы к приобретению автомобилей российского производства». Известно, что соответствующий документ уже направлен вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. Стоит отметить, что, теоретически, страховые компании могут учитывать страну производства ТС при оформлении ОСАГО, к примеру, снижая базовую ставку в рамках тарифного коридора.

Андрей Кутепов отметил, что по статистике МВД, в прошлом году было выявлено 1,8 млн нарушений, которые были связаны с тем, что владельцы ТС не исполнили свои обязанности по страхованию автогражданской ответственности (то есть не купили вовремя полис).



Напомним, в середине марта текущего года стало известно о том, что в России по-прежнему так и не заработала проверка наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. При этом страховщики и представители Министерства внутренних дел ранее уверяли, что проект находится на финишной прямой, правда, для запуска нового сервиса понадобятся поправки в КоАП РФ.