Обычно диагноз «полная гибель» ставят автомобилям, пережившим серьезное ДТП, но в данном случае ничего такого не было: Lotus Elise бронзового цвета находится в отличном техническом состоянии, и лишь небольшая потертость на его переднем бампере портит товарный вид. Владелец хотел залатать ее за счет страховой, но та предпочла списать машину в тотал.

Этот необычный страховой случай имел место в США. Автолюбитель Филип Кингстон купил себе подержанный Lotus Elise 2005 года и решил привести его в божеский вид: провел полное техническое обслуживание, заменил изношенные расходники, почистил салон. Вот только с царапиной на переднем бампере вышла загвоздка. Сервисный центр оценил ее ликвидацию в 19 тысяч долларов! Страховая, к которой был приписан британский спорткар, увидев счет, прослезилась и решила списать машину в тотал: заплатила за нее владельцу полную стоимость – более 33 тысяч долларов.

Почему же так дорого за царапину? Дело в том, что переднего бампера как такового у Elise нет, а линия разъема рядом с фарами – муляж, то есть выштамповка в большой цельной кузовной детали, накрывающей весь передок. Новая деталь стоит 5000 долларов, а ведь ее еще нужно покрасить и установить. Бронзовый цвет, в который окрашен этот Elise, – из разряда эксклюзивных (в США всего пять-шесть машин, имеющих такой же), и только краска для ремонта стоит 6000 долларов. В сумме, с учетом монтажа и покрасочных работ, и набежали те самые 19 тысяч долларов.

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Страховая компания поступила расчетливо: не стала оплачивать дорогостоящий ремонт, выкупила машину у владельца и выставила ее на торги с уценкой – за 24 тысячи долларов. 5 октября бронзовый Elise был за означенную сумму был продан на eBay, то есть страховая потеряла на нем чуть более восьми тысяч долларов вместо девятнадцати. Бывший владелец сможет купить себе другой Elise, без царапин, а новый хозяин бронзовой машины либо смирится с небольшим дефектом, либо устранит его по упрощенной технологии – с помощью какого-нибудь карандашика, который продается в любом гипермаркете: мазанул пару раз, и издалека уже ничего не заметно.

Любопытно, что такие истории в американской страховой практике случаются хоть и редко, но регулярно: так, в прошлом году владельцу новенького Chevrolet Corvette возместили полную стоимость машины после наезда на камень. В результате мелкого ДТП на трансмиссионном тоннеле появилась маленькая неглубокая трещина, но GM заявил, что данная деталь ремонту не подлежит, а гаражная подварка лишит автомобиль гарантии. В итоге спорткар списали в тотал и также затем выставили на аукцион с большим дисконтом.