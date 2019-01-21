Страховщики сомневаются в необходимости трёхлетних полисов ОСАГО

Страховщики сомневаются в необходимости трёхлетних полисов ОСАГО

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Минфин РФ недавно решил изъять из законопроекта об изменениях в «автогражданке» пункт, касающийся договоров с расширенными выплатами.
 

Систему ОСАГО продолжают менять: поправки направлены на либерализацию этого сегмента страхования. В перспективе это должно привести к более справедливой цене договора для каждого водителя. В Министерстве финансов РФ давно думают о введении полисов с разным покрытием ущерба, а также более длительным сроком действия. Однако с этими идеями ведомству придётся как минимум подождать.

Tensed women looking at damaged cars on road against clear sky

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали решение Минфина отказаться от пунктов об ОСАГО с выплатами до 2 млн рублей и полисов со сроком службы до трёх лет. Это позволит предложить к рассмотрению другие нормы этого законопроекта. Речь идёт о расширении тарифного коридора сначала на 30%, затем на 40%. Также в планах министерства отказ от территориального и «мощностного» коэффициентов в схеме расчёта цены полиса.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, предложения об ОСАГО с расширенными выплатами, а также с увеличенным сроком действия могут в дальнейшем войти в отдельную инициативу. Хотя по-прежнему не ясно, как решать те проблемы, которые не дают обсуждать эти идеи сейчас.

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Например, что касается полисов с расширенными лимитами выплат (до 1 млн рублей и до 2 млн рублей). Отметим, сейчас максимальная выплата от страховой по риску «имущество» составляет 400 тысяч рублей, по риску «жизнь и здоровье» – 500 тысяч рублей. В Минфине предлагают разрешить страховщикам продавать «расширенные полисы» по желанию, однако, согласно ныне действующему законодательству, это невозможно, потому что ОСАГО – это обязательное страхование. Это значит, что компания не имеет права отказать в заключении договора, иначе её ждёт штраф.

С трёхлетними полисами ОСАГО тоже «не всё гладко». Их введения не ждут даже сами страховщики. Как отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, такое предложение, скорее всего, заинтересует немногих автовладельцев. Он считает, что даже в случае введения договоров с увеличенным сроком действия, большинство водителей будут по-прежнему оформлять ОСАГО на один год. Ведь КБМ меняется раз в год и в случае безаварийного стажа он уменьшается, что даёт всё большую и большую скидку. А как рассчитать стоимость трёхлетнего полиса при меняющемся коэффициенте? Также за три года можно попасть в разные градации по коэффициенту «возраст-стаж» (КВС), что тоже влияет на цену договора.

Car accident on the street.

Кстати, КВС изменили совсем недавно, в рамках реализации первого этапа перехода на свободные тарифы в ОСАГО. Это произошло 9 января: вместо 4 градаций по возрасту-стажу их теперь 58. Тогда же в силу вступили новые ставки базового тарифа: вместо 3 432 – 4 118 рублей коридор составляет 2 746 – 4 942 рубля.

Многие страховщики уже изменили базовые тарифы: в некоторых регионах ставки подняли, в других – снизили. В итоге, по предварительным подсчётам, средняя цена полиса ОСАГО выросла примерно на 250 – 300 рублей.

Авто и общество В России Страхование осаго страховщики страховые полисы
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