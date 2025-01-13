Страховщиков могут обязать предупреждать водителей об окончании срока действия ОСАГО

Документ с соответствующей инициативой сейчас уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. Предполагается, что автовладельцы должны будут получать такие уведомления не позднее чем за десять дней.

Страховые компании сейчас не обязаны уведомлять автовладельцев об окончании действия оформленных у них полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Однако соответствующая норма может появиться: документ с поправками к закону об ОСАГО уже внес на рассмотрение в Госдуму РФ глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (из фракции ЛДПР).

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Согласно законопроекту, страховщиков необходимо обязать информировать водителей об окончании действия полиса не позднее чем за 10 дней и не ранее чем за 20 дней. По мнению авторов инициативы, такая норма поможет уменьшить количество случаев, когда автовладельцы нарушают закон случайно – «ненамеренно забыв об окончании срока действия полиса».

Напомним, сейчас штраф за езду без действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Те, кто успевает внести деньги в течение 30 дней с момента вынесения постановления, могут отделаться взысканием в размере 600 рублей (размер скидки теперь составляет 25%). При этом новшеством с начала этого года является повышенный штраф за повторное нарушение в течение одного года – он варьируется от 3 до 5 тыс. рублей.

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Как сообщает «Коммерсант», инициаторы считают, что для рассылки уведомлений о скором окончании срока действия ОСАГО страховые компании могут использовать электронную почту, СМС-сообщения, уведомления на портале госуслуг или иные варианты.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что многие страховые компании на сегодняшний день уведомляют своих клиентов по различным каналам об окончании действия полиса ОСАГО. Так что предложенную норму можно считать избыточной. Ещё в Союзе напомнили о том, что в 2024 году появились так называемые «короткие полисы», срок действия которых может быть ограничен одним-двумя днями (как быть с ними в случае одобрения предложенной инициативы, не ясно).

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Идею поддержал Николай Галушин, гендиректор Национальной страховой информационной системы, которая собирает и хранит сведения о полисах гражданской ответственности. По его словам, сейчас НСИС и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) уже занимаются разработкой системы рассылки таких уведомлений автовладельцам с помощью портала госуслуг.

Стоит напомнить, что в России по-прежнему не запущена проверка наличия страховых полисов с помощью дорожных камер, хотя соответствующая схема обсуждается с 2016 года. Как сообщалось ранее, в МВД РФ считают, что штрафы за отсутствие действующих полисов ОСАГО начнут оформлять по данным с комплексов фиксации нарушений ПДД не раньше октября 2026 года.