Штрафы за нарушения ПДД повысятся с 1 января, при этом скидка станет меньше

О том, что правительство РФ направило в Госдуму проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, стало известно ещё в конце прошлого месяца. Документ предусматривал в том числе новую сетку штрафов за нарушения правил дорожного движения. Напомним, проект был оформлен в виде поправок ко второму чтению законопроекта, повышающего штраф за отсутствие ОСАГО.

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Госдума РФ одобрила документ во втором и третьем чтениях две недели назад. Тогда зампредкомитета по госстроительству Даниил Бессарабов из «Единой России» заявлял, что целью инициативы является снижение аварийности и количества правонарушений. Он также добавил, что по некоторым составам размер взыскания не пересматривался более десяти лет. Совфед принял законопроект в конце прошлой недели, а президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 26 декабря.

Повышенные штрафы за нарушения ПДД начнут выписывать водителям уже 1 января 2025 года. Ещё одним новшеством станет уменьшенная скидка. С 2016 года размер «дисконта» для тех, кто оплачивает штраф в течение льготных 20 дней с момента вынесения постановления, составлял 50%, однако со следующего года скидка составит лишь 25%, правда, льготный период решили увеличить до 30 дней.

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С начала следующего месяца размер взыскания за самое «популярное» правонарушение – превышение скорости на 20-40 км/ч – повысится с нынешних 500 до 750 рублей. Кстати, если сейчас «поспешивший» водитель со скидкой может заплатить всего 250 рублей, то в следующем году минимальное взыскание составит 562,5 рублей. Аналогичным образом увеличился штраф за несоблюдение требований разметки и дорожных знаков.

Штраф за превышение лимита на 40-60 км/ч повысится с 1000 – 1500 до 1500 – 2500 рублей. За проезд на красный свет вместо 1000 рублей нарушителям придётся заплатить 1500 рублей. Езда по обочине с 1 января будет «стоить» уже не 1500, а 2500 рублей. За выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия накажут взысканием в размере 1500 – 2500 рублей (сейчас 1000 – 1500 рублей).

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Штраф за езду без действующего полиса ОСАГО оставили прежним – 800 рублей (правда, со скидкой его оплата теперь обойдётся не в 400, а в 600 рублей). При этом окончательно одобренные поправки ввели наказание за повторное управление ТС без обязательной страховки: размер взыскания для таких нарушителей составит от 3000 до 5000 рублей. Отметим, пока что дорожные камеры до сих пор не подключили к проверкам наличия «автогражданки».

Заметно вырастет и наказание для нетрезвых водителей. Так, за пьяную езду, передачу управления ТС нетрезвому водителю, а также за отказ от проверки на состояние опьянения автомобилистов в следующем году будут лишать прав на 1,5 – 2 года (срок оставили прежним) и штрафовать на 45 000 рублей (сейчас 30 000 рублей).

Напомним, Минфин РФ разработал законопроект с поправками в Бюджетный кодекс, согласно которому «доходы» от штрафов за нарушения ПДД будут не полностью уходить регионам (где были выписаны постановления), а только 75% от общей суммы. Оставшуюся четверть сборов ведомство предложило направлять в федеральную казну.