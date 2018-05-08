В случае, если Госдума РФ определится с решением в ближайшее время, региональные дорожные фонды уже с 1 января 2019 года получат новый источник финансирования. Его роль выполнят штрафы за нарушения ПДД. Сейчас они формируются с помощью трансфертов из федерального бюджета, акцизов на топливо и масло, а также транспортного налога.

На сегодняшний день средства, полученные от штрафов ГИБДД, направляются в бюджеты субъектов федерации, однако они не «окрашиваются», в результате их тратят на различные цели, а не только на те, которые связаны с региональными дорогами. Этот порядок предположительно исправит законопроект Минтранса. Как отмечает «Коммерсант», по оценке инициаторов, в случае одобрения нормы, ежегодная сумма поступлений в фонды превысит 60 миллиардов рублей.

Новости / Авто и общество Штраф за выезд на вафельную разметку – теперь официально Изменения в ПДД вступили в силу сегодня, 28 апреля 2018 года. Согласно им, на перекрёстках во всех городах России теперь официально можно рисовать так называемую «вафельницу»: дорожную разметку жёлтого цвета в виде...

2486 0 2 28.04.2018

Объём региональных фондов без учета Москвы и Санкт-Петербурга по итогам 2017 года составил 601 миллиард рублей. По данным ведомства, самые маленькие фонды были у Севастополя (408 миллионов рублей), Еврейской автономной области (443 миллиона рублей) и Алтайской республики (828 миллионов рублей). После одобрения законопроекта их объём может вырасти примерно на 10%.

В ассоциации РАДОР, которая объединяет 78 территориальных органов управления дорог, рассказали о том, что сейчас финансовая потребность в ремонте и содержании региональной дорожной сети покрывается лишь на 15%.

По мнению председателя общественного совета при Минтрансе Михаила Блинкина, если штрафы ГИБДД начнут поступать напрямую в фонды, это будет «лучше, чем ничего». Он напомнил о том, что большая часть постановлений выносится благодаря комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Их задача заключается не в пополнении бюджетов, а в том, чтобы дисциплинировать водителей. И постепенно она реализуется: за прошлый год количество камер увеличилось на 30% (и составило около 13 200 шт.), а число таких штрафов выросло всего на 3,2% (и составило примерно 12 600 шт.).

Михаил Блинкин считает, что России для наполнения региональных дорожных фондов нужно искать более стабильные источники. Напомним, ранее глава государства Владимир Путин говорил о планах, касающихся направления свыше 11 триллионов рублей в течение шести лет «на строительство и обустройство» автомобильных дорог. Однако в новом майском указе президента страны более конкретной информации по этому вопросу не появилось.

Председатель общественного совета при Минтрансе уверен в том, что в будущем нас ждёт глобальный Платон: «все страны придут к введению покилометровой оплаты за проезд по дорогам для всех видов транспортных средств», пояснил он. Михаил Блинкин отметил, что ряд государств уже рассматривает эту возможность, но для России это весьма отдалённая перспектива.

О том, что предложение по зачислению средств, полученных от штрафов за нарушения ПДД, в региональные дорожные фонды поддержал комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам, портал «Колёса.ру» сообщал в конце марта 2018 года.