Вступили в силу изменения в ПДД о вафельной разметке

Вступили в силу изменения в ПДД о вафельной разметке

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На перекрёстках официально разрешено использовать новую жёлтую разметку в виде пересекающихся линий.

Изменения в ПДД вступили в силу сегодня, 28 апреля 2018 года. Согласно им, на перекрёстках во всех городах России теперь официально можно рисовать так называемую «вафельницу»: дорожную разметку жёлтого цвета в виде пересекающихся линий. С её помощью на перекрёстках определяют зону, въезд в которую запрещён в случае затора при движении транспорта. Штраф за нарушение и создание помех другим участникам дорожного движения составляет 1 000 рублей.

rush-hour

Согласно обновлённым ПДД, такую вафельную разметку можно наносить в центре перекрёстка, а также дополнительно предупреждать о ней водителей с помощью нового дорожного знака 1.35 «Участок перекрёстка» (это необязательное требование). Отметим, запрет на выезд на такую разметку не распространяется на тех водителей, которым надо повернуть направо или налево.

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Стало известно, как будут штрафовать водителей за выезд на «вафлю»

Ответственность за выезд на разметку-вафельницу на загруженных перекрёстках будет введена в России в конце текущего месяца. Раньше такие жёлтые линии «украшали» пересечения улиц только в тех городах, где проводился...

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Эксперимент по введению такой разметки проводился Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. В столице «вафельницу» нарисовали на 76 перекрёстках, по данным ЦОДД, благодаря ей скорость движения на этих участках утром выросла на 80%, в вечернее время – на 15%. В 2018 году решено нанести разметку ещё по 79 адресам в Москве.

По мнению инициаторов изменений в ПДД, выявлять нарушения, касающиеся выезда на такую разметку должны комплексы фото- и видеофиксации. В рамках эксперимента они использовались в Москве в 2015 году: всего тогда было выписано примерно 6 000 постановлений по статье 12.13.1 КоАП РФ. Однако в ГАИ РФ напомнили о том, что камеры не могут достоверно определить, создал ли выехавший на перекрёсток автомобиль препятствие для транспорта, который двигается в поперечном направлении. Помимо этого в Правилах дорожного движения не раскрыто понятие «затор». Так что такая практика была прекращена, выписывать соответствующие штрафы продолжили только сотрудники ГИБДД.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, благодаря ныне используемому софту, дорожные камеры могут увидеть лишь то, что автомобиль простоял две-три секунды на вафельной разметке при определённом сигнале светофора. Этого не хватает для доказательства того, что такое транспортное средство создало помехи другим участникам движения. Несмотря на это, в ЦОДД заявили о том, что сейчас организация занимается вопросом об установке камер на перекрёстках с новой разметкой.

Security CCTV camera operating over the road

Отметим, несмотря на то, что новая разметка вводится уже сегодня, ГОСТ, в котором будут определены требования по её нанесению (то есть нормативы по толщине линий и расстоянию между ними), вступит в силу только в начале июня текущего года.

Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», этот документ предполагает также, что все основные виды дорожной разметки, которая разделяет потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и жёлтого цвета. А прерывистые линии, показывающие направления движения на перекрёстках, можно рисовать синим цветом.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , автомобилисты , вафельная разметка , города России , диагональная разметка , дороги России , дорожная разметка , дорожные камеры , желтая разметка , камеры , комплексы фото- и видеофиксации , нарушения ПДД , ПДД , правила дорожного движения , правки в ПДД , разметка вафельница , российские водители , российские дороги , ЦОДД
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