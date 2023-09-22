Subaru BRZ STI Sport дебютирует в Японии, практически повторяя версию tS для США

Toyota GR86 для домашнего рынка получила свою порцию обновок к 2024 модельному году, в том числе спецверсию 40th Anniversary Limited.

Спорткар Subaru BRZ актуального второго поколения дебютировал осенью 2020 года, а в июле 2023 года была представлена предназначенная для американского рынка версия с прибавкой tS разработки автоспортивного подразделения STI (Subaru Tecnica International). Напомним, у купе первой генерации вариант с таким названием тоже был, причём его выпустили лимитированным тиражом, а у нынешнего tS ограничений на тираж нет.

На фото: Subaru BRZ STI Sport

Теперь Subaru довела BRZ для домашнего рынка до 2024 модельного года и рассказала о том, какие изменения получило посвежевшее купе. Так, двухдверкам с механической коробкой передач теперь доступен комплекс водительских помощников EyeSight (ранее полагался только исполнениям с автоматом). Ещё в списке отличий имеются новые 17-дюймовые шины, предусмотренные для комплектации BRZ R.



Главной обновкой спорткара для японского рынка стало появление новой «горячей» версии Subaru BRZ STI Sport. Во многом такой вариант повторяет версию tS, которая была представлена для рынка США минувшим летом. У подготовленного подразделением STI доработанное шасси: у подвески облегчённые амортизаторы, обеспечивающие купе более точное управление. Ещё модель снабдили тормозами Brembo с суппортами золотистого цвета и чёрными 18-дюймовыми колёсными дисками. Спереди находятся четырёхпоршневые суппорты (диаметр 325 мм), сзади – двухпоршневые суппорты (315 мм). Диски «обуты» в покрышки Michelin размерности 215/40 R18.



Визуально «заряженную» версию можно ещё отличить по корпусам наружных зеркал чёрного цвета и такой же антенне «акулий плавник», ещё у Subaru BRZ STI Sport есть красный шильдик с указанием на спортивное исполнение, расположенный на решётке радиатора. Оптика полностью светодиодная. Салон получил контрастную красно-бордовую отделку с красной прострочкой и ряд декоративных металлических вставок.



Двигатель у спорт-версии двухдверки стандартный, так что под капотом варианта BRZ STI Sport расположен четырёхцилиндровый оппозитный атмосферник объёмом 2,4 литра с отдачей в 235 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм. В пару к этому мотору предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый автомат.



На фото: салон Subaru BRZ STI Sport 1 / 2 На фото: салон Subaru BRZ STI Sport 2 / 2

«Живая» премьера Subaru BRZ 2024 модельного года для домашнего рынка пройдёт 24 сентября на автодроме Fuji Speedway. Сейчас дилеры в Японии уже принимают заказы на посвежевшее купе, стартовая цена – 3 300 000 иен. Стоимость варианта STI Sport с ручной коробкой начинается с 3 762 000 иен, с автоматической – с 3 817 000 иен.



На фото: Toyota GR86 40th Anniversary Limited 1 / 5 На фото: Toyota GR86 40th Anniversary Limited 2 / 5 На фото: Toyota GR86 40th Anniversary Limited 3 / 5 На фото: Toyota GR86 40th Anniversary Limited 4 / 5 На фото: Toyota GR86 40th Anniversary Limited 5 / 5

Близнец Subaru BRZ – Toyota GR86 – тоже получил свою порцию обновок на домашнем рынке к 2024 модельному году, в том числе комплекс EyeSight, который также входит в стандартную комплектацию версий с механикой. Здесь главным новшеством стало появление лимитированной спецверсии 40th Anniversary: таким образом компания решила отметить 40-летие со момента появления «предка» спорткара – AE86.



Такой автомобиль получит либо белый, либо красный цвет кузова, а интерьер снабдят отличительной эмблемой и декором. Опционально предлагаются амортизаторы Sachs и вентилируемые дисковые тормоза Brembo. Сколько экземпляров войдёт в тираж, пока неизвестно. Купить юбилейный вариант двухдверки можно минимум за 3 822 000 иен с МКП или за 3 920 000 иен с АКП.

