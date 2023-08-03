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  • Subaru Levorg превратился в кроссовер Layback: первые официальные фото

Subaru Levorg превратился в кроссовер Layback: первые официальные фото

03.08.2023 1110 0 0

Согласно жанру, новая версия отличилась наличием внедорожного обвеса, еще пятидверке переделали «личико». На домашний рынок кросс выйдет в следующем месяце.

В гамме Subaru уже есть внедорожный «сарай» Outback. А теперь компания решила удостоить аналогичной версии и младшую пятидверку Levorg: новая модификация анонсирована в Японии. Полное имя кросс-универсала – Levorg Layback, последнее слово образовано от laid back, что можно перевести как «вальяжный» или «непринужденный». Свой анонс марка сопроводила тизерами, полноценная же премьера намечена на 7 сентября.

Судя по картинкам, у Levorg Layback будет собственное «лицо»: универсал получит оригинальную радиаторную решетку с массивной хромированной плашкой и более внушительный бампер с черными вставками. Ну и, конечно, кросс-версии достанется неокрашенный пластиковый обвес. В салоне – оранжевая прострочка.

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Габариты Subaru Levorg Layback еще не озвучены. Длина стандартного универсала (в японской спецификации) составляет 4755 мм, колесная база – 2670 мм. Дорожный просвет – всего 145 мм, но, как надеются местные профильные медиа, у Layback этот показатель будет больше.

Техника, вероятно, такая же, как у пятидверки без внедорожного обвеса. В Японии универсал Subaru Levorg представлен с бензиновым оппозитным турбодвигателем 1.8, который выдает 177 л.с. и 300 Нм. Для «заряженного» Levorg STI еще предусмотрен турбомотор 2.4 мощностью 275 л.с. (375 Нм). Универсал по умолчанию имеет полный привод.

Стандартный универсал Subaru Levorg
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Стандартный универсал Subaru Levorg
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Стандартный универсал Subaru Levorg
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Напомним, Subaru Levorg второго поколения доступен и за пределами японского рынка: в некоторых странах он зовется WRX Wagon, а кое-где это WRX Sportwagon (ближайшим родственником Леворга является седан WRX). То есть кросс-версия тоже вполне может стать глобальной.

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