Subaru освежила сразу три компактных модели – Justy, Chiffon и Pleo Plus

Марка Subaru выпускает актуальный кей-кар под названием Justy с 2016 года, его близнецами являются Toyota Roomy и Daihatsu Thor (этот бренд принадлежит японской корпорации Toyota, с которой у Субару есть несколько партнёрских проектов). Автомобиль оснащается бензиновым 1,0-литровым двигателем, отдача которого равна 69 л.с., а максимальный крутящий момент – 92 Нм. Этот мотор работает в паре с бесступенчатым автоматом.

На фото: Subaru Justy 1 / 3 На фото: Subaru Justy 2 / 3 На фото: Subaru Justy 3 / 3

Ещё одной компактной моделью бренда Subaru является Chiffon, ныне доступный в двух вариантах внешности с разными прибавками к названию. Ближайшим родственником этого автомобиля является Daihatsu Tanto, выпуск их актуальных версий был налажен в 2019 году. Под капотом у этого кей-кара находится идущий в комплекте с CVT двигатель объёмом 0,7 литра, его мощность равна 52 л.с., крутящий момент – 60 Нм.

На фото: салон Subaru Justy 1 / 2 На фото: салон Subaru Justy 2 / 2

Также в линейке Subaru присутствует компактная модель под названием Pleo Plus, в роли донора для которой выступает Daihatsu Mira e:S, а ещё одним близнецом является Toyota Pixis Epoch. Актуальное трио выпускается с 2017 года. Subaru Pleo Plus теперь тоже оснащается мотором объёмом 0,7 литра, отдачу которого повысили до 52 л.с. и 60 Нм. Двигатель агрегатируется только с вариатором.

Японский производитель рассказал об обновках для всех трёх моделей, предназначенных для домашнего рынка. Им всем досталась обновлённая система превентивной безопасности Smart Assist: теперь она имеет расширенный диапазон обнаружения, включающий транспортные средства, пешеходов и велосипедистов, а также имеющий функцию обнаружения встречных ТС при повороте направо на перекрёстках и пешеходов, переходящих дорогу с противоположного направления (как при повороте налево, так и при повороте направо).

На фото: Subaru Chiffon 1 / 5 На фото: Subaru Chiffon 2 / 5 На фото: Subaru Chiffon 3 / 5 На фото: Subaru Chiffon 4 / 5 На фото: Subaru Chiffon 5 / 5

Диапазон рабочих скоростей для обнаружения транспортных средств увеличен до 30-120 км/ч, а для пешеходов – до 30-80 км/ч. Ещё в Smart Assist теперь включены функция предупреждения о сонливости водителя и функция предупреждения о выезде из полосы движения. Помимо этого, Subaru Chiffon и Justy пересмотрели адаптивный круиз-контроль, кроме того, последнему ещё добавили пару задних угловых датчиков, чтобы повысить безопасность при парковке. А Pleo Plus снабдили функцией подавления непреднамеренного ускорения / ошибочного старта с помощью тормозной системы (при движении вперед и назад).

На фото: Subaru Chiffon Try 1 / 2 На фото: Subaru Chiffon Try 2 / 2

В списке обновок Subaru Justy числятся обновлённые мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином и навигационная система, Pleo Plus достались изменённый дизайн передней панели с иным блоком управления кондиционером. Всем трём моделям расширили палитру цветов кузова, а Subaru Chiffon в некоторых исполнениях получил чёрные акценты и аналогичного цвета 14-дюймовые колёсные диски.

На фото: Subaru Pleo Plus 1 / 4 На фото: Subaru Pleo Plus 2 / 4 На фото: Subaru Pleo Plus 3 / 4 На фото: Subaru Pleo Plus 4 / 4

Цены посвежевших моделей уже известны. Стоимость Subaru Justy варьируется в диапазоне от 2 170 300 до 2 370 500 иен (эквивалентно примерно 1,19 – 1,3 млн рублей по текущему курсу). За Subaru Chiffon просят от 1 496 000 до 2 178 000 иен (около 0,82 – 1,19 млн рублей). А покупка Subaru Pleo Plus обойдётся в 1 107 700 – 1 507 000 иен (порядка 607 – 826 тыс. рублей).