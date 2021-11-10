Новинки ×
  • Subaru Solterra показался на новых тизерах. «Близнец» Toyota bZ4X дебютирует совсем скоро

Subaru Solterra показался на новых тизерах. «Близнец» Toyota bZ4X дебютирует совсем скоро

10.11.2021 266 0 0

Официальная премьера нового кроссовера пройдёт уже завтра, 11 ноября: паркетник рассекретят в Сети. Публичная презентация намечена на 17 ноября, она состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. 

 

Информация о том, что Subaru готовит новый кроссовер, появилась весной текущего года. Сразу стало известно, что модель будет полностью электрической. В мае японский производитель рассекретил имя новинки: «зелёный» паркетник решили назвать Solterra, наименование представляет собой сочетание латинских слов sol и terra, которые соответственно означают «солнце» и «земля».

Тизер Subaru Solterra

Теперь в компании назвали дату презентации Solterra: официальная премьера нового кроссовера пройдёт уже завтра, 11 ноября: паркетник рассекретят в Сети. Публичный дебют намечен на 17 ноября, он состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Кроме того, в Subaru поделились парой новых тизеров новинки: на них чуть лучше видно переднюю часть и корму. Хотя внешность модели уже не секрет: ранее автомобиль демонстрировался полностью, кроме того, в конце прошлого месяца Toyota представила «близнеца» новинки – «электрокросс» bZ4X.

Subaru и Toyota реализуют различные совместные проекты с 2005 года. В рамках партнёрства была разработана в том числе модульная платформа: в Toyota её называют e-TNGA, а в Subaru – e-SGP. Она легла в основу «батарейных» паркетников bZ4X и Solterra. Габариты новинки должны быть примерно такими же, как у представленного кроссовера Тойоты: напомним, его длина равна 4690 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями составляет 2850 мм.

На фото: салон Subaru Solterra

Салон Subaru Solterra был рассекречен ранее. Автомобиль получил виртуальный «щиток приборов», расположенный выше, чем обычно. В центре передней панели находится «парящий» крупный сенсорный экран информационно-развлекательной системы, его диагональ пока не сообщается.

В компании пока официально не раскрывают данные о «начинке», но очевидно, что техника у «близнецов» едина. Стоит ожидать, что базовая переднеприводная версия получит единственный 204-сильный электромотор. У варианта подороже, с полным приводом, вероятно, будет пара электродвигателей (по одному на каждой оси), у каждого мощность равна 109 л.с. (совокупная отдача такой силовой установки составляет 218 л.с.). Напомним, переднеприводному паркетнику Toyota на разгон с места до «сотни» требуется 8,4 секунды, а полноприводной версии – 7,7 секунды.

На фото: Toyota bZ4X
1 / 3
На фото: Toyota bZ4X
2 / 3
На фото: Toyota bZ4X
3 / 3

Вероятно, не будет у моделей отличаться и тяговая батарея. И для переднеприводных, и для полноприводных модификаций литий-ионный аккумулятор один – ёмкостью 71,4 кВт*ч. На одной зарядке кроссоверы смогут проехать около 500 и 460 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTC). Ожидается, что Subaru Solterra тоже за доплату предложат солнечную батарею размером с площадь крыши (в год с неё по максимуму можно получить порядка 1,8 тыс. км пробега).

Как стало известно ранее, электрический паркетник Subaru Solterra доберётся до дилеров в середине следующего года, тогда же стартуют продажи Toyota bZ4X. «Зелёные» кроссоверы окажутся глобальными: модели будут представлены в Европе, Азии, а также в Северной Америке.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Subaru Subaru Solterra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler Voyager IV То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а... 11 0 0 10.11.2021
Статьи / Шины и диски Зимние шины MICHELIN: скучаем в удовольствие! Умиротворенное лицо водителя за рулем, словно после эталонного обеда в ресторане из Гида MICHELIN – редкость по нашим временам. Его обладатели – особая категория, у которой всегда все хорошо... 76 0 0 10.11.2021
Статьи / Авто недели Популярный задний привод и сложные моторы: стоит ли покупать BMW X1 I E84 за 1,4 миллиона Недавно мы рассматривали вариант недорогого «входа в премиум» на примере Audi Q3 и выяснили, что такая авантюра может быть вполне оправданной. Однако немцы из BMW в свое время понизили вход... 1115 0 0 09.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30983 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26936 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, цветные салоны и зачатки автопилота за 1,5 миллиона: тест-драйв Haval Jolion В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную им... 16316 1 2 15.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings