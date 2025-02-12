Суперкроссовер Abt Audi RS Q8 Legacy Edition: мощь без лишнего эпатажа

С момента дебюта Audi RS Q8 в ноябре 2019 года специалисты Abt Sportsline вдоволь поупражнялись с этим самым крутым кроссовером в истории Audi и выпустили несколько своих вариантов, в том числе RS Q8-S, RS Q8-R, и RS Q8 Signature Edition. В прошлом году Audi RS Q8 пережил рестайлинг, а теперь и компания Abt адаптировалась к новому стилю, представив на удивление изящный на вид RS Q8-LE (буквы LE расшифровываются как Legacy Edition).

﻿​Разумеется Abt RS Q8-LE получил новый аэродинамический обвес из углепластика, но не такой агрессивный, как у монструозного 800-сильного Abt RS Q8 Signature Edition, кроссовер больше не кажется грузным (в основном из-за пересмотренного дизайна боковин), а задний бампер с четырьмя выхлопными патрубками теперь и вовсе выглядит шедеврально. Довершают облик ажурные 23-дюймовые чёрные глянцевые диски Abt, между спицами которых хорошо просматривают мощные дисковые тормоза.

Фотографий интерьера кроссовера Abt RS Q8-LE тюнинг-ателье пока не опубликовало, но в нём заявлен дополнительный декор из матового углепластика, обитый алькантарой руль, карбоновые накладки на педалях, новые коврики от Abt, дополнительное освещение и россыпь логотипов Abt.

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4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 на стоковом Audi RS Q8 performance выдаёт 640 л.с. и 850 Нм, а на Abt RS Q8-LE — 760 л.с. и 980 Нм, для чего были установлены новый интеркулер и новая система выхлопа из нержавеющей стали вкупе с переписанной программой управления. Адаптивная пневмоподвеска кроссовера также получила от Abt новые настройки ради увеличения остроты реакций, уменьшения кренов и повышения точности управления.

Abt собирается выпустить только 125 экземпляров RS Q8-LE, пакет доработок стоит от 95 900 евро, тогда как стоковый Audi RS Q8 performance сейчас стоит в Германии от 158 200 евро. Итого готовый Abt RS Q8-LE без пробега обойдётся минимум в 254 100 евро.