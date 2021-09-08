Сурово, по-ульяновски: российский Peugeot Partner обрёл 7-местную версию

Французский «каблучок» калужской сборки получил две конверсии от ульяновской компании «Автодом», специализирующейся на изготовлении спецавтомобилей и маршруток на базе фургонов. Partner Profi St — это 5-местный вариант удлинённой версии «каблучка», а Partner Tour — 7-местный, который можно рассматривать в качестве бюджетной альтернативы полноценным минивэнам.

Год назад калужский завод «ПСМА Рус» освоил выпуск «каблучков» Peugeot Partner прошлого, то есть второго по счёту поколения, здесь же выпускаются его братья-близнецы — Citroen Berlingo и Opel Combo. Заводская пассажирская версия Partner называется Crossway и предлагается только в коротком кузове (длина — 4380 мм, колёсная база — 2728 мм), то есть мест в салоне только пять.

Стоковой 7-местной версии у Peugeot Partner второго поколения никогда не было, такая появилась лишь в третьем поколении «каблучка» — её сегодня продают в Европе как полноценный минивэн. Но Partner третьего поколения в России официально не представлен, а потребность в 7-местной версии у клиентов Peugeot, видимо, есть — вот её и отдали на откуп «Автодому», хотя реализовываться конверсии будут через официальных дилеров Peugeot.

Peugeot Partner Tour 1 / 3 Peugeot Partner Tour 2 / 3 Peugeot Partner Tour 3 / 3

За основу конверсии берётся длиннобазная грузовая версия L2 габаритной длиной 4628 мм. «Автодом» выпиливает в ней окна и снабжает собственной отделкой грузовой части: формованным АБС-пластиком, термо- и шумоизоляцией, противоскользящим покрытием пола, светодиодными ламами подсветки.



Peugeot Partner Tour 1 / 5 Peugeot Partner Tour 2 / 5 Peugeot Partner Tour 3 / 5 Peugeot Partner Tour 4 / 5 Peugeot Partner Tour 5 / 5

Пассажиры 7-местной версии Partner Tour размещаются на индивидуальных креслах единой конструкции с выдвижными подголовниками. Для прохода на третий ряд крайнее правое кресло во втором ряду сделано откидным, но при желании попасть на галёрку можно и через распашные багажные калитки, так как между креслами есть приличный зазор — стройному человеку не составит труда через него просочиться. Никаких удобств на галёрке кроме вышеупомянутого светильника нет.



Peugeot Partner Profi St 1 / 5 Peugeot Partner Profi St 2 / 5 Peugeot Partner Profi St 3 / 5 Peugeot Partner Profi St 4 / 5 Peugeot Partner Profi St 5 / 5

У 5-местного варианта Profi St второй ряд сделан совсем уж кондово, как у маршрутки: подушка цельная, а три раздельные спинки плоские, с интегральными подголовниками. Обивочка на фотографиях выглядит не очень аккуратно, зато в основании подушки (её можно поднять вверх) имеется большой вещевой лоток. Объём грузовой части у Profi St составляет 1,1 кубометра.



Peugeot Partner Profi St 1 / 5 Peugeot Partner Profi St 2 / 5 Peugeot Partner Profi St 3 / 5 Peugeot Partner Profi St 4 / 5 Peugeot Partner Profi St 5 / 5

Нехитрые преобразования стоят дорого. Если исходный Partner L2 с бензиновым мотором 1,6 л (115 л.с.) и 5-ступенчатой МКП стоит от 1 339 000 рублей, то за 5-местную версию Profi St на его базе нужно выложить 1 589 000 рублей, за 7-местную Tour — 1 559 000 рублей.



Исходный Partner L2 с 1,6-литровым турбодизелем (90 л.с.) стоит 1 399 000 рублей, а версия Profi St на его базе — 1 649 000 рублей, Tour — 1 619 000 рублей.

То есть наценка за 5-местную конверсию — 220 000 рублей, за 7-местную — 250 000 рублей.

Также для сравнения скажем, что заводской пассажирский Partner Crossway без опций стоит не более 1,5 млн рублей (причём это цена за версию с 1,6-литровым бензиновым мотором в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом»). Ну а самый доступный 7-местный автомобиль на рынке — это по-прежнему Lada Largus: от 890 900 рублей за версию с 90-сильным 1,6-литровым мотором.

