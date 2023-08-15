Suzuki готовит преемника S-Cross: первое изображение кроссовера

Ожидается, что новый паркетник японской марки дебютирует в Индии в следующем году, а до европейского рынка доберётся в 2025-м.

В актуальном модельном ряду бренда Suzuki на сегодняшний день не числится ни одного массового электромобиля. Тем не менее, компания не игнорирует современные тренды: на самом деле процесс «озеленения» уже стартовал: так, в январе этого года японский производитель презентовал концепт Suzuki eVX, дебют прототипа будущего кроссовера прошёл в рамках выставки Auto Expo в Индии. Тогда же стало известно, что серийный вариант окажется глобальным.

Концепт Suzuki eVX

Разработкой концептуального кроссовера eVX компания Suzuki занималась совместно с другим японским производителем – Toyota. Есть вероятность, что впоследствии Тойота обзаведётся новинкой, которая окажется близнецом модели Сузуки. Стоит отметить, что серийный кроссовер может получить иное имя, однако компания пока не рассекретила, каким именно оно будет.



Проект разработки новинки сейчас в самом разгаре: в прошлом месяце замаскированный прототип новинки был замечен в ходе испытаний на дорогах общего пользования в южной части Европы. Несмотря на плотную плёнку, часть деталей рассмотреть всё-таки можно. Судя по снимкам, у серийной версии кроссовера Suzuki фары и задние фонари будут отличными от оптики шоу-кара.



Рендер нового кроссовера Suzuki, в основу которого ляжет концепт eVX

Производитель пока не начал тизерную кампанию и не давал никаких намёков касательно того, как будет выглядеть серийный кроссовер, в основу которого ляжет концепт eVX. Свой вариант потенциальной внешности будущей новинки Suzuki предлагает дизайнер испанского издания Motor.es: в основу рендера легли недавние шпионские фотографии прототипа.



На фото: прототип будущего кроссовера Suzuki

Длина компактного паркетника будет равна 4,3 метра. Не исключено, что он может стать полностью электрическим преемником Suzuki S-Cross (на российском рынке эта модель продавалась под именем SX4). Судя по рендеру, модель получит выразительные выштамповки на капоте, а также крупную головную оптику: сверху проходят светодиодные ходовые огни, а ниже располагаются основные блоки фар. Между ними располагается хромированная планка и заглушка, сливающаяся с бампером. По центру можно увидеть большой и тоже хромированный логотип бренда в виде литеры «S».



Автомобиль на изображении имеет массивный обвес по периметру кузова из некрашенного пластика. В нижней части переднего бампера виден крупный воздухозаборник, по бокам от которого расположились круглые противотуманки. В профиль видны «оквадраченные» колёсные арки, порт для зарядки в переднем крыле, традиционные дверные ручки у передних дверей и спрятанные в стойках – у задних. На панорамной крыше заметны серебристые рейлинги. Ожидается, что в салоне будет цифровая приборка и большой центральный тачскрин информационно-развлекательной системы.



Известно, что первый электрокроссовер Suzuki получит тяговую батарею ёмкостью 60 кВт*ч, которая будет размещена между осями. Максимальный запас хода по паспорту составит 450 км (при расчёте по циклу WLTP). По предварительным данным, у SUV будут версии с одним электродвигателем и с двухмоторной силовой установкой, подробности о технике станут известны позже. Ожидается, что презентация новинки в Индии пройдёт в следующем году, а в Европе она дебютирует в 2025-м.

