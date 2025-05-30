Suzuki увеличит производство пятидверного Jimny, за которым выстроилась гигантская очередь

Ажиотажным спросом удлиненный Suzuki Jimny пользуется в Японии. Там марка даже была вынуждена остановить прием заказов всего через несколько дней после их запуска. Впрочем, компания прилагает все усилия, чтобы решить проблему.

В серийном виде пятидверный Suzuki Jimny дебютировал еще в 2023 году. Производство такой модификации налажено исключительно в Индии, но при этом растянутая версия является глобальной. В родной для марки Японии заявки на удлиненный внедорожник начали принимать 30 января текущего года. Там пятидверный внедорожник носит «фамилию» Nomade. Изначально компания планировала продавать на японском рынке по 1200 машин ежемесячно. Однако всего за четыре дня после запуска Suzuki Jimny Nomade собрал 50 000 заказов! Так что уже 3 февраля прием заявок закрыли, марка даже свернула рекламную кампанию. И вот сегодня Suzuki объявила о том, что с июля индийская площадка нарастит выпуск пятидверного Jimny для Японии «примерно до 3300 единиц в месяц». В компании также сообщили о том, что «продолжат прилагать усилия», чтобы возобновить прием заявок как можно скорее.

В плане дизайна Jimny Nomade в целом повторяет глобальную версию. Длина предназначенного для Японии пятидверного внедорожника равна 3890 мм, колесная база – 2590 мм. Паспортный дорожный просвет – 210 мм.

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Suzuki Jimny Nomade оснащается бензиновым атмосферником KB15 1.5 мощностью 102 л.с., никакого гибридного довеска у него нет. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. Внедорожник имеет жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.

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В Японии пятидверка представлена в единственной комплектации FC. Фишки модели для японского рынка – функция предотвращения перепутывания педалей и адаптивный круиз-контроль для машин с автоматом (в Индии, например, адаптивный «круиз» не доступен даже за доплату).

Между тем не так давно Kolesa.ru испытал пятидверный Suzuki Jimny. Все подробности – в нашем материале.