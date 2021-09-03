Новинки ×
  • SVE Oletha: купе с углепластиковым кузовом по мотивам родстера BMW Z8

SVE Oletha: купе с углепластиковым кузовом по мотивам родстера BMW Z8

03.09.2021 133 0 0

Легендарный баварский спорткар начала 2000-х никогда не имел серийной версии купе. Молодая американская фирма Smit Vehicle Engineering (SVE) решила это исправить и подготовила свой вариант под названием Oletha.

 

Фирму SVE основали браться Уиллем и Кесс Смит, с детства влюблённые в автомобили вообще и BMW в частности. Прежде чем создать BMW своей мечты, браться Смит успели поработать и набраться опыта в General Electric, Tesla, Singer Vehicle Design, San Diego Composites и Applied Composites. Особенно примечательна в этом списке фирма Singer, породившая своей работой с классическими Porsche 911 моду на интеллигентный рестомодинг, суть которого – в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора и доведении его стиля до совершенства.

Но SVE Oletha — не рестомод, потому что оригинальный родстер BMW Z8 для его изготовления не нужен. Собственно, было бы странным называть себя фанатами BMW и кромсать ставшую ещё при жизни раритетом модель, выпущенную тиражом менее шести тысяч экземпляров.

Оригинальный BMW Z8
1 / 5
Оригинальный BMW Z8
2 / 5
Оригинальный BMW Z8
3 / 5
Оригинальный BMW Z8
4 / 5
Оригинальный BMW Z8
5 / 5

BMW Z8 — гениальное творение с точки зрения техники и дизайна. На обликом модели работал талантливый датчанин Хенрик Фискер, ныне руководящий собственным стартапом, и на стадии концепта BMW Z07 у неё была версия с кузовом купе, но в серию такая не пошла — вместо неё в комплекте с родстером шла жёсткая накладная крыша (при этом складной мягкий верх тоже был). Для Z8 компания BMW разработала полностью оригинальный кузов из алюминиевого сплава, а 400-сильный двигатель V8 был позаимствован у тогдашнего седана BMW M5 (E39).

SVE не говорит, какая машина стала донором для Oletha, но судя по фрагментам щитка приборов, которые видны на снимках (отдельных фотографий интерьера Oletha разработчики не опубликовали), это BMW Z4 Coupe поколения E86 — модель куда более многотиражная и менее ценная для собирателей автомобильной классики, чем BMW Z8 .

Донорский кузов получил полностью новое оперение из углепластика в стиле BMW Z8, а техническая начинка — это сборная солянка. Под капотом установлен бензиновый атмосферный 4,4-литровый V8 (S65B44) от BMW M3 поколения Е90, который снабдили новыми системой впуска из углепластика и системой выпуска из нержавеющей стали. Заявленная максимальная мощность — 456 л.с. при 8500 об/мин, вся она передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Регулируемая подвеска собрана на кастомным кованых алюминиевых рычагах и компонента KW. Тормоза — от AP Racing с коваными суппортами Radi-CAL. Кованые колёса с пятью сдвоенными спицами обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S.

Разработчики уверяют, что благодаря углепластику и большому количеству деталей, изготовленных методом 3D-печати, жёсткость кузова на кручение составляет 30 000 Нм/град, а снаряженная масса Oletha — 1402 кг, то есть почти на два центнера меньше, чем у оригинального BMW Z8. В корму интегрирован регулируемый спойлер с электроприводом. В салоне на выбор предложены комфортные кресла с восемью регулировками либо спортивные ковши на углепластиковом каркасе. В отделке обещаны самые изысканные материалы, в оснащении — аудиосистема для аудиофилов.

1 / 2
2 / 2

Цену на Oletha фирма SVE не называет — мол, она определяется индивидуально с каждым заказчиком на основе его предпочтений, при этом SVE готова даже к инженерным доработкам Oletha. Свои дальнейшие творческие планы братья Смит пока не разглашают.

купе спортивные авто новинки BMW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Просадка напряжения: почему государственная стратегия развития электромобилей имеет мало шансов на успех Не успели мы привыкнуть к тому, что ездить на газе стало дороже, чем на бензине, как на горизонте появилась новая тень. В конце августа правительство России утвердило документ, называемый... 105 0 0 03.09.2021
Статьи / Зачем нам, поручик, чужая земля: так ли просто работать водителем в Европе? Так получилось, что среди моих друзей и знакомых есть не только российские водители и грузоперевозчики, но и почти иностранные. То есть, русские (точнее, россияне - русских среди них как раз... 1192 0 1 03.09.2021
Статьи / Практика Не только шкив и натяжение: почему ремни изнашиваются раньше срока? Иногда такое бывает: новый ремень генератора (допагрегатов) или ремень ГРМ выходит из строя намного раньше положенного срока. И тогда печально заявляют: “У меня сожрало ремень”. Да, очень то... 762 0 1 02.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57052 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 56956 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32363 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings