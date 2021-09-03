SVE Oletha: купе с углепластиковым кузовом по мотивам родстера BMW Z8

Легендарный баварский спорткар начала 2000-х никогда не имел серийной версии купе. Молодая американская фирма Smit Vehicle Engineering (SVE) решила это исправить и подготовила свой вариант под названием Oletha.

Фирму SVE основали браться Уиллем и Кесс Смит, с детства влюблённые в автомобили вообще и BMW в частности. Прежде чем создать BMW своей мечты, браться Смит успели поработать и набраться опыта в General Electric, Tesla, Singer Vehicle Design, San Diego Composites и Applied Composites. Особенно примечательна в этом списке фирма Singer, породившая своей работой с классическими Porsche 911 моду на интеллигентный рестомодинг, суть которого – в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора и доведении его стиля до совершенства.

Но SVE Oletha — не рестомод, потому что оригинальный родстер BMW Z8 для его изготовления не нужен. Собственно, было бы странным называть себя фанатами BMW и кромсать ставшую ещё при жизни раритетом модель, выпущенную тиражом менее шести тысяч экземпляров.

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BMW Z8 — гениальное творение с точки зрения техники и дизайна. На обликом модели работал талантливый датчанин Хенрик Фискер, ныне руководящий собственным стартапом, и на стадии концепта BMW Z07 у неё была версия с кузовом купе, но в серию такая не пошла — вместо неё в комплекте с родстером шла жёсткая накладная крыша (при этом складной мягкий верх тоже был). Для Z8 компания BMW разработала полностью оригинальный кузов из алюминиевого сплава, а 400-сильный двигатель V8 был позаимствован у тогдашнего седана BMW M5 (E39).



SVE не говорит, какая машина стала донором для Oletha, но судя по фрагментам щитка приборов, которые видны на снимках (отдельных фотографий интерьера Oletha разработчики не опубликовали), это BMW Z4 Coupe поколения E86 — модель куда более многотиражная и менее ценная для собирателей автомобильной классики, чем BMW Z8 .



Донорский кузов получил полностью новое оперение из углепластика в стиле BMW Z8, а техническая начинка — это сборная солянка. Под капотом установлен бензиновый атмосферный 4,4-литровый V8 (S65B44) от BMW M3 поколения Е90, который снабдили новыми системой впуска из углепластика и системой выпуска из нержавеющей стали. Заявленная максимальная мощность — 456 л.с. при 8500 об/мин, вся она передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал.

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Регулируемая подвеска собрана на кастомным кованых алюминиевых рычагах и компонента KW. Тормоза — от AP Racing с коваными суппортами Radi-CAL. Кованые колёса с пятью сдвоенными спицами обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S.



Разработчики уверяют, что благодаря углепластику и большому количеству деталей, изготовленных методом 3D-печати, жёсткость кузова на кручение составляет 30 000 Нм/град, а снаряженная масса Oletha — 1402 кг, то есть почти на два центнера меньше, чем у оригинального BMW Z8. В корму интегрирован регулируемый спойлер с электроприводом. В салоне на выбор предложены комфортные кресла с восемью регулировками либо спортивные ковши на углепластиковом каркасе. В отделке обещаны самые изысканные материалы, в оснащении — аудиосистема для аудиофилов.

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Цену на Oletha фирма SVE не называет — мол, она определяется индивидуально с каждым заказчиком на основе его предпочтений, при этом SVE готова даже к инженерным доработкам Oletha. Свои дальнейшие творческие планы братья Смит пока не разглашают.

