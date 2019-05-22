Светить – и никаких гвоздей! В Нидерландах будут выпускать самоподзаряжаемые электромобили

Светить – и никаких гвоздей! В Нидерландах будут выпускать самоподзаряжаемые электромобили

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Голландский стартап Lightyear анонсировал на 25 июня публичную премьеру электромобиля, который своими эксплуатационными характеристиками посрамит Теслу и все известные аналоги. Но цена кусается уже сейчас – от 119 тысяч евро!
 

«Иных уж нет, а те далече», – эта строка русского классика отлично иллюстрирует ситуацию с электромобильными стартами, грозящими повторить и превзойти успех компании Tesla. В одном только Китае таких стартапов около сотни, причём половина из них уже «успешно» обанкротилась. На проект Lightyear мы бы не обратили внимания, если бе не страна происхождения – Нидерланды – и несколько публикаций в авторитетных европейских СМИ. В общем, есть надежда, что это не очередная пустышка, а что-то более-менее серьёзное.

Сами зачинатели стартапа – ребята очень серьёзные: их объединяет повёрнутость на теории глобального потепления и жгучее желание как можно скорее уменьшить антропогенные выбросы СО2 в атмосферу – мол, больно смотреть, как греется планета, надо что-то делать, и вот мы делаем. До того, как заняться автобизнесом, зачинщики изрядно поднаторели в разработке электрокаров на солнечных батареях для гонок Bridgestone World Solar Challenge. Полученный в этих диковинных состязаниях опыт они решили применить в промышленных масштабах и снабдили свою перспективную серийную модель – Lightyear One – высокопроизводительными солнечными панелями общей площадью более 4 м2. Задумка состоит в том, чтобы заряжать АКБ за счёт солнечной энергии и свести к минимуму подключения к розетке. Разработчики утверждают, что Lightyear One может проехать в год до 20 тысяч километров исключительно за счёт солнца. Разумеется, реальный пробег будет зависеть от места эксплуатации, количества солнечных дней и прочих нюансов, но в теории среднестатистическому европейцу будет достаточно заряжать батарею от розетки лишь раз в две недели, а если суточные пробеги небольшие или вы живёте на Гавайях, то можно и вовсе обойтись исключительно халявной природной энергией.

Lightyear One_right

Идейные вдохновители стартапа особо упирают на дальнобойность Lightyear One – мол, это первый электромобиль, на котором не страшно отправиться в большое путешествие, и приводят на своём сайте несколько типовых маршрутов: например, 1802-километровый пробег от Амстердама до Инсбрука потребует всего двух подзарядок от сети общей продолжительностью 3 часа. Правда, при условии, что «кормление» будет происходить от мощных (50 кВт) терминалов, которых даже в Европе пока кот наплакал. Что до запаса хода по циклу WLTP, то он составляет 600-800 км – опять-таки в зависимости от того, сколько солнца электромобиль поймает по пути.

Судя по тизерам, Lightyear One – это 5-дверный лифтбек с очень аэродинамичным кузовом. Разработчики клянутся, что Сх будет самым низким среди серийных машин, когда-либо выпущенных на этой планете. Кроме того обещана рекордно низкая масса за счёт применения алюминия и карбона в конструкции кузова, а также сведения к минимуму подвижных частей – электромоторы, например, будут встроены в колёса (то есть всего их будет четыре).

Lightyear One_left

Динамические характеристики обещаны «на уровне Теслы», а вот цена явно выше уровня Теслы – от 119 тысяч евро (топовая Model S стоит сейчас в Голландии 97,5 тысяч евро), причём за первые сто машин из партии Pioneer Edition ещё не состоявшийся производитель просит полную предоплату! Срок поставки – 2020 год. За машины из второй партии в 400 штук хотят депозит в 19 тысяч евро – их изготовят в течение 2021 года. За последующие экземпляры со сроком отгрузки после 2021 года нужно уже сейчас отдать 4000 евро.

Закрытая презентация Lightyear One для потенциальных клиентов и инвесторов состоялась ещё год назад, а теперь (25 июня) машину покажут ширнармассам – чтобы смотрели и завидовали.

Кто будет выпускать это чудо техники? Владельцем торговой марки Lightyear указана крупная американская производственная компания Atlas Technologies B.V., а в команде разработчиков электромобиля есть специалисты с большим опытом работы в автомобильном секторе, в том числе в компании Tesla. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Следите за новостями на Kolesa.ru.

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