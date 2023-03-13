Symone: французский водородный автобус для людей и машин представят к Олимпиаде 2024

Франция является одним из пионеров водородной энергетики, наши читатели уже знакомы с водородными стартами NamX и Hopium, а вот о компании Symone мы ещё не рассказывали, хотя свою концепцию водородного автобуса-автовоза она представила ещё в прошлом году. С тех пор Symone успела успешно завершить первый раунд финансирования — получила от инвесторов 240 000 евро, ещё 110 000 евро дало в виде гранта правительство французского региона Бургундия — Франш-Конте, но этого, конечно, очень мало, исходя из заявленных целей и задач, требующих миллионы евро.

Компания Symone названа в честь известной французской гонщицы Симоны Луизы де Форест, она вполне успешно участвовала в соревнованиях в 30-х годах прошлого века и, кроме того, запомнилась тем, что ни разу не попала в аварию. Автобус-автовоз Symone создавался с целью предложить миру новый безопасный и экологический чистый способ путешествий.



Разработчики Symone исходили из того, что в традиционных автомобильных путешествиях водители тратят очень много сил, времени и энергии (топлива либо электричества) на монотонную езду по автомагистралям и когда добираются до пункта назначения, у них просто не остаётся сил на осмотр достопримечательностей — нужно отдохнуть, поспать и прийти в себя. Во Франции с её развитой сетью железных дорог можно погрузиться вместе с машиной на поезд, но поезд зависит от расписания и привязан к терминалам загрузки-разгрузки, тогда как автобус-автовоз может приехать куда угодно, в любое захолустье, если к нему проложена приличная дорога.



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Symone рассчитан на 18 пассажиров и пять машин (либо четыре машины и пять мотоциклов), машины едут на втором этаже, люди — на первом, такая компоновка выбрана из соображений удобства входа-выхода, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Загрузка техники занимает 10-15 минут, а пассажиры могут сразу пройти в салон и наслаждаться отдыхом. Салон оформлен по стандартам первого класса: удобные кресла, мультимедийные развлечения, еда и напитки, комфортный санузел.



Бронировать места нужно будет через мобильное приложение Symone. Стоимость поездки пока не указана, но сообщается, что она будет сопоставима со стоимостью поездки на обычной машине с учётом топлива и износа, вот только в Symone водитель после длительного перегона будет свеженьким как огурчик. В теории полностью беспилотные автомобили тоже способны решить проблему с усталостью, но основатели компании Symone справедливо полагают, что в ближайшие десятилетия мы не увидим беспилотных автомобилей, в которых водителю можно будет поспать в дороге.



Подробностей о водородной силовой установке своего автобуса-автовоза стартап Symone не сообщает, но обещает представить прототип к началу Летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Когда начнётся коммерческая эксплуатация автобусов Symone, сейчас вряд ли знают даже сами разработчики — слишком сложный и дорогой проект. Пока что для затравки компания предлагает мотоциклетные туры: просторный минивэн тащит за собой прицеп с пятью мотоциклами, довозит группу до нужной точки, дальше мотоциклисты катаются сами по живописным местам. Впрочем, подобных предложений для мотоциклистов в Европе нынче довольно много, а вот у автобуса-автовоза конкурентов пока нет.

