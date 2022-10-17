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  • Водородный кроссовер NamX HUV со сменными картриджами справил премьеру в Париже

Водородный кроссовер NamX HUV со сменными картриджами справил премьеру в Париже

17.10.2022 323 0 0

Французский водородный стартап NamX (название расшифровывается как New Automotive Mobility eXploration) на автосалоне в Париже показал живьём свой кроссовер с дизайном от итальянского ателье Pininfarina. В серийное производство он пойдёт в 2025 году.

 

Наши постоянные читатели уже знакомы с французским водородным стартапом Hopium, а NamX — это его конкурент, обе компании планируют выйти на рынок со своими продуктами в 2025 году. NamX основали предприниматель Фаузи Аннаджа и дизайнер Томас де Люссак, закрытая презентация их водородного кроссовера HUV состоялась ещё весной, а теперь машину показали широкой публике, заработал полноценный сайт, оформить заявку на NamX HUV может любой желающий.

NamX HUV — это среднеразмерный купеобразный кроссовер, главной «фишкой» которого является система хранения водорода: предусмотрены один стационарный баллон и шесть дополнительных сменных баллонов-картриджей, которые хранятся в корме под полом багажника, доступ к ним открывает отдельная прозрачная дверца. Подобное решение мы уже видели на водородном мотоцикле Segway Apex H2.

Смысл такого решения состоит в том, что сеть водородных заправок в Европе в ближайшие годы будет развита слабо, несмотря на то, что власти это дело сейчас сильно стимулируют и субсидируют. Баллоны-картриджи можно производить централизованно и просто доставлять клиентам. Масса одного картриджа — 8 кг, замена занимает около 30 с. Максимальный запас хода на одной заправке — 800 км.

Расположение сменных баллонов в корме выглядит сомнительным с точки зрения пассивной безопасности: непонятно, что будет при сильном ударе, выдержат ли баллоны и не взорвётся ли машина вместе со своими обитателями. Водород вообще газ довольно опасный, легко воспламеняющийся, обращение с ним требует высокой степени защиты от дурака и, будем надеяться, специалисты NamX такую защиту предусмотрели.

Базовая версия NamX HUV будет одномоторной и заднеприводной, мощностью 300 л.с., до 100 км/ч такой кроссовер сможет разогнаться за 6,5 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Полноприводная двухмоторная версия GT будет располагать мощностью 550 л.с. и сможет набрать первую «сотню» за 4,3 с, максимальная скорость — 249 км/ч.

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Другие важные технические характеристики, такие как ёмкость буферной батареи и мощность электрохимического генератора, пока не объявлены. Зато известен диапазон цен: от 65 000 до 95 000 евро, для бронирования нужно оставить депозит в размере 1000 евро.

Фотографий салона пока нет, живых фотографий с выставки компания на момент нашей публикации не сделала, но, судя по репортажам европейских СМИ, машина стоит на стенде с закрытыми дверями и сильно тонированными стёклами. В общем, ясно, что NamX находится в начале пути и впереди ещё много работы, требующей больших финансовых вложений, — поэтому заявки собирают сильно заранее.

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