Французский седан Hopium Machina: премьера в Париже в присутствии Эмманюэля Макрона

Президент Франции лично удостоил вниманием стенд французского водородного стартапа Hopium на Парижском автосалоне и посидел в дебютном седане Machina, производство которого начнётся в 2025 году. На днях стартап выбрал площадку для строительства собственного завода мощностью 20 тысяч машин в год — он разместится в нормандском городе Вернон.

Hopium Machina вполне может стать официальным автомобилем президента Франции: этот достаточно большой и представительный на вид седан будет производиться во Франции и оснащён экологически чистой силовой установкой. Сейчас Эмманюэль Макрон, напомним, ездит на удлинённом гибридном кроссовере DS 7 и, полагаем, был бы не прочь сменить его на что-то более солидное. Макрон уже осмотрел Hopium Machina, посидел в нём и пообщался с основателем Hopium.

Эмманюэль Макрон за рулём седана Hopium Machina

Напомним, что Hopium — это детище французского гонщика и предпринимателя Оливье Ломбара, стартап основан в 2019 году и хочет производить премиальные водородные электромобили. В 2020 году Hopium опубликовал первые компьютерные рендеры дебютной модели — седана Machina, в 2021 году компания уже имела действующих прототип и начала его натурные испытания, минувшим летом был утверждён окончательный дизайн, а теперь состоялась публичная премьера в рамках Парижского автосалона.



1 / 2 2 / 2

Силовая установка Hopium Machina располагает мощность свыше 500 л.с. Компоновка седана с лета изменилась, теперь в нём не два баллона для хранения водорода, а целых семь: два находятся в центральном тоннеле, четыре — в полу под ногами водителя и переднего пассажира, а последний седьмой — в заднем свесе кузова. Запас хода на одной заправке — 1000 км, процесс заправки занимает всего 3 минуты. До 100 км/ч Machina разгоняется за 5 с, максимальная скорость — 230 км/ч. Другие технические характеристики пока не обнародованы.



Пилотная партия из 1000 машин уже распродана, каждый экземпляр обошёлся заказчику в 120 тысяч евро. Сейчас компания принимает заявки на машины регулярного выпуска, для оформления нужно перечислить депозит в 656 евро, а конечная цена будет известна ближе к началу производства в 2025 году. На площадке площадью 35 га в Нормандии разместится не только завод мощностью 20 тысяч машин в год, но и научно-исследовательский центр Hopium, предприятие даст региону более 1500 новых рабочих мест. Планируется, что все основные компоненты Hopium Machina будут производиться на территории Европы, это позволит свести к минимуму затраты на логистику и связанные с ней антропогенные выбросы СО 2 .



Дизайн Hopium Machina разрабатывал француз Феликс Годар, прежде трудившийся в Porsche, Tesla и Lucid Motors. Интересной особенностью интерьера Machina является передняя панель с монолитным широкоформатным табло, которое может наполовину опускаться внутрь панели, оставив водителю и пассажирам только узкую полоску с необходимой информацией.



Добавим, что на Парижском автосалоне свою первую модель показал также другой французский водородный стартап — NamX: он хочет в 2025 году запустить в производство купеобразный кроссовер со сменными баллонами для хранения водорода.

