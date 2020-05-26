Так и не добравшийся до России седан Suzuki превратили в «премиальный» Changan

В Сети появились фотографии «четырехдверки» Suzuki с эмблемами принадлежащего компании Changan бренда Oshan. Скорее всего, продавать такую модель будут только в Китае.

В 2018 году компания Suzuki практически свернула автобизнес в Поднебесной: летом японцы избавились от акций в совместном предприятии с Changhe (эта фирма принадлежит концерну BAIC), а осенью было объявлено о продаже 50-процентной доли китайскому партнеру в другом СП – уже с Changan. Причиной стало падение спроса на автомобили японской марки. К примеру, в 2012-2014 гг. Suzuki продавала по 230 – 250 тысяч машин ежегодно, а вот результат 2017-го – всего 118 тысяч единиц. Однако при этом Changan Suzuki (теперь это «дочка» Changan) продолжает лицензионный выпуск автомобилей, хотя продажи по местным меркам совсем уж мизерные – около 20 тысяч по итогам 2019-го. Тем не менее, бывшее СП готовит новинки.

Преобразившийся кроссовер Vitara от Changan Suzuki. Вероятно, в Китае модель будут продавать под брендом Oshan, принадлежащим компании Changan 1 / 4 Преобразившийся кроссовер Vitara от Changan Suzuki. Вероятно, в Китае модель будут продавать под брендом Oshan, принадлежащим компании Changan 2 / 4 Преобразившийся кроссовер Vitara от Changan Suzuki. Вероятно, в Китае модель будут продавать под брендом Oshan, принадлежащим компании Changan 3 / 4 Преобразившийся кроссовер Vitara от Changan Suzuki. Вероятно, в Китае модель будут продавать под брендом Oshan, принадлежащим компании Changan 4 / 4

Так, в конце прошлого года в базе патентного ведомства КНР обнаружили изображения переделанного кроссовера Suzuki Vitara, причем с двумя разными вариантами дизайна экстерьера. Эмблем на тех картинках нет, и до конца не было понятно, под каким брендом собираются продавать паркетник – Suzuki или все же Changan. А теперь китайское издание Cheshi раздобыло фотографии местного седана Suzuki Alivio (в некоторых странах он носит имя Ciaz), но уже с эмблемами бренда Oshan (он же Auchan), который принадлежит компании Changan и считается «премиальным». То есть, видимо, модели СП Changan Suzuki планируют выпускать теперь под этой маркой.



Напомним, «престижным» бренд Oshan стал совсем недавно – всего два года назад. А прежде это было подразделение Changan, занимавшееся недорогими легковушками и легким коммерческим транспортом. Кстати, седана в гамме Oshan ранее не было.

Седан Suzuki Alivio с эмблемами Oshan

Ну а Suzuki Alivio/Ciaz начал свою рыночную карьеру в 2014-м, он делит платформу с кроссовером Suzuki SX4 второй генерации. Любопытно, что в Oshan превратили модель именно образца 2014 года, а не обновленную версию, которая в Китае дебютировала в 2018-м (после рестайлинга предназначенный для КНР седан обзавелся огромной радиаторной решеткой в стиле старых Audi). Собственно, эмблемы Oshan да отсутствие хрома – это единственное заметное внешнее отличие от «первозданного» Suzuki Alivio. Салон же пока не засвечен. На данный момент неизвестно, получил ли седан новое имя (то же касается и преобразившегося кросса Vitara).



Двигатель, вероятно, перешел с Suzuki Alivio – это «атмосферник» 1.6, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Но при этом мотор должны довести до новых местных эконорм China-VI (аналог Евро-6), что может сказаться на его мощности (дореформенный движок выдает 122 л.с. и 158 Нм).

Седан Suzuki Alivio образца 2014 года. Длина – 4545 мм, колесная база – 2650 мм 1 / 3 Седан Suzuki Alivio образца 2014 года. Длина – 4545 мм, колесная база – 2650 мм 2 / 3 Седан Suzuki Alivio образца 2014 года. Длина – 4545 мм, колесная база – 2650 мм 3 / 3

Несмотря на «премиальность» Oshan, китайские профильные медиа считают, что седан под этим брендом окажется дешевле. Судя по местным сайтам, рестайлинговый Suzuki Alivio сегодня обойдется в 93 900 – 109 900 юаней (около 942 000 – 1 102 000 рублей по актуальному курсу). За пределы Китая ни переделанный кросс Vitara, ни «четырехдверка» Alivio под маркой Oshan, скорее всего, не выберутся.



Между тем Suzuki планировала продавать свой седан и в России: у нас Alivio должен был появиться в 2016-м. Однако на российский рынок «четырехдверка» так и не вышла, о планах поставлять модель в РФ в компании больше не сообщали.