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  • Так удобнее глазам: кроссовер Nissan Ariya получит горизонтальный изогнутый дисплей

Так удобнее глазам: кроссовер Nissan Ariya получит горизонтальный изогнутый дисплей

28.05.2020 335 0 0

В японской компании объяснили, почему у автомобиля, который станет электроверсией популярного паркетника Qashqai, не будет вертикального планшета мультимедийной системы.

 

Партнерский материал

На автосалоне в Токио в 2017 году Nissan представил концептуальный электрический паркетник – IMx. В октябре 2019-го на той же площадке была показана эволюция этого шоу-кара: новый прототип получил имя Ariya. В 2021 году «зелёный» кроссовер отправят в серийное производство. Напомним, у представленного прошлой осенью концепта в салоне находится горизонтальный «волнообразный» дисплей информационно-развлекательной системы.

Современной тенденцией в организации внутреннего пространства автомобиля стало размещение большого вертикально ориентированного экрана, напоминающего планшет, в середине передней панели. Но Nissan в процессе создания дисплея для концепта Ariya пошёл другим путём. Производитель решил сбалансировать дизайн, технологичность и практичность вместо того, чтобы попасть в тренд.

Поэтому электромобиль Ariya оснастили изогнутым дисплеем с двумя экранами: по форме он напоминает волну. Это повлияло на «горизонтальную ориентацию» всего интерьера – от элементов в дверях до задней части салона. Такая компоновка отражает новый стилистический язык бренда, выраженный в формуле «японский футуризм, неподвластный времени» (TimelessJapaneseFuturism). Кстати, этот же принцип используется и для оформления экстерьера концепта Ariya: он воплощен в уникальной заглушке, которая находится на месте традиционной решётки радиатора.

В компании подчеркнули, что на горизонтально ориентированном дизайне было решено остановиться не только по эстетическим соображениям. Как пояснил главный менеджер команды инженеров, работающих над человеко-машинным интерфейсом (HMI), Томомичи Уекури, в процессе вождения глаза человека движутся, и взгляд естественным образом перемещается из стороны в сторону. «Люди видят и воспринимают больше информации, если объект наблюдения ориентирован горизонтально. Аналогично работает и периферическое зрение», – добавил он.

В Nissan пояснили, что горизонтальная компоновка дисплея позволяет передавать данные таким образом, который лучше воспринимается человеческим глазом. Важно и то, что информация выводится в безопасную зону, которая находится на линии прямого взгляда водителя, ближе к дороге. Так что такой экран гармонирует с горизонтально ориентированным дизайном интерьера и становится органичной частью передней панели. 

Nissan Ariya Concept 10.2019

Водители, сидящие за рулём Nissan Ariya, смогут видеть информацию о вождении в том месте, где на традиционных автомобилях находится приборная панель. В то время как сведения о работе развлекательной системы, управление «климатом» и данные о состоянии различных систем электрокроссовера отображаются на центральном дисплее. Оба экрана вписаны в плавно изогнутую панель, которая визуально объединяет зоны размещения водителя и переднего пассажира.

При необходимости информацию можно «сдвигать», перемещая ее с одного экрана на другой. К примеру, указания маршрута и карта могут быть нужны как перед рулевым колесом, так и на центральном дисплее. «Дисплей в виде волны – это инновационная конструкция, в которой используется эргономичная компоновка. Такое положение дисплея не только обеспечивает хорошую читаемость информации, но и позволяет водителю без труда дотягиваться до сенсорного центрального экрана», – пояснил Томомичи Уекури. При необходимости водитель может менять объем данных, отображаемых в каждой из зон, убирая ненужную ему информацию.

У дисплея Nissan Ariya, как и у других элементов электромобиля, высокая степень функциональности: дизайнеры и инженеры стремились во всем – от магнитолы до GPS-навигатора – показать миру, чего компания намерена достичь в ближайшем будущем. В компании пояснили, что на создание такого дисплея их вдохновил фильм «Космическая одиссея» 2001 года. Дизайнеры встроили несколько вариантов в большой черный «ящик», так называемый «Монолит», а затем был выбран один наиболее подходящий.

Результатом стал изогнутый экран концептуального электрокроссовера Ariya – обтекаемый и цельный дисплей, который выглядит естественной неотъемлемой частью интерьера автомобиля, а не кажется инородной деталью в салоне.

электромобиль авто и технологии Nissan

 

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