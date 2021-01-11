Tata Safari возвращается: теперь кроссовер на платформе Land Rover, и мы его уже видели

Хорошо знакомое индийцам имя возродили для трехрядной версии паркетника Harrier, причем изначально удлиненный SUV был представлен под иным названием. Как и у короткого кросса, у новой модификации лишь передний привод, однако производитель намекнул на то, что в будущем может появиться полноприводный вариант.

Модель Safari в гамме индийской компании Tata Motors появилась в 1998 году, а в 2012-м она пережила рестайлинг, получив при этом «фамилию» Storme. То был рамный внедорожник (его можно увидеть в ролике ниже), он предлагался с задним или полным приводом. Конвейер вездеход покинул в 2019-м, и вот Safari возвращается, правда, совсем в другом формате: теперь это имя носит семиместная версия кроссовера Tata Harrier. Напомним, короткий пятиместный SUV в Индии продают с 2020-го, он построен на платформе OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – так индийцы обозначили удешевленную версию «тележки» D8 от Jaguar Land Rover (Тата владеет британской фирмой; на оригинальной платформе базируется, например, прежний Land Rover Discovery Sport).

Сам производитель пока распространил лишь несколько тизеров нового Safari, впрочем, интригует Tata зря, ведь этот кроссовер мы уже видели, и не раз. Так, предвестника трехрядного SUV – концепт Buzzard – показали еще в марте 2019-го на Женевском автосалоне, а в феврале 2020-го, уже на домашней выставке Auto Expo, дебютировал предсерийный вариант, переименованный в Gravitas. Кстати, совсем недавно товарный растянутый паркетник попался фотошпионам, причем на корме той машины красовалась надпись Gravitas. Тем не менее, местные СМИ пишут со ссылкой на топ-менеджера Таты, что, мол, семиместный кросс изначально задумывался именно как Safari.



Как бы то ни было, судя по фирменной картинке, конвейерный трехрядный паркетник внешне немного отличается от Gravitas: у радиаторной решетки иной узор. Ну а если сравнивать с пятиместным Harrier, то у Safari другими также сделали задний бампер и багажную дверь, плюс новинке достались более крупные окошки в задних стойках и черный пластиковый декор. Габариты серийного семиместного кросса пока не объявлены. Длина Gravitas равна 4661 мм, что на 63 мм больше, чем у Tata Harrier, колесная база у машин идентична – 2741 мм.



Предсерийный кроссовер Tata Gravitas, представленный в феврале 2020 года 1 / 3 Предсерийный кроссовер Tata Gravitas, представленный в феврале 2020 года 2 / 3 Предсерийный кроссовер Tata Gravitas, представленный в феврале 2020 года 3 / 3

Внутри же новый Safari повторил стандартный паркетник, не считая, конечно, дополнительных мест. Не исключено, что список оборудования был расширен: например, вместо одной камеры Safari мог получить камеры кругового обзора, а вместо «обычного» круиз-контроля – адаптивный. Из общего с Harrier – панорамный люк в крыше, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, салонное зеркало с автоматическим затемнением и «внедорожная» система Terrain Response (режимы Normal, Wet и Rough).



Пятиместный Tata Harrier 1 / 3 Пятиместный Tata Harrier 2 / 3 Пятиместный Tata Harrier 3 / 3

Двигатель наверняка один на двоих – это турбодизель Kryotec 2.0 (он же Multijet II от FCA, так как мотор от JLR оказался слишком дорогим) мощностью 170 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» (АКП – от Hyundai). Привод у и Harrier, и у Safari только передний. При этом в релизе, посвященном семиместному SUV, говорится о том, что платформа OMEGA Arc позволяет внедрить полный привод, то есть в будущем либо оба кросса, либо один из них (в этом случае, таковым, скорее всего, окажется Safari, ибо он считается флагманом) вполне могут обзавестись версией 4x4.



Официальная премьера серийного трехрядного кроссовера Tata пройдет в конце текущего месяца.