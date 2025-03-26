Teboil представил моторное масло для мототехники

Teboil представил новинку – полностью синтетическое моторное масло Teboil 4T Superbike в вязкостях 10W-40 и 15W-50. Масло разработано специально для современных четырехтактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением и подходит для применения в мотоциклах с мокрым сцеплением.