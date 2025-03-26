Teboil представил моторное масло для мототехники

Teboil представил новинку – полностью синтетическое моторное масло Teboil 4T Superbike в вязкостях 10W-40 и 15W-50. Масло разработано специально для современных четырехтактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением и подходит для применения в мотоциклах с мокрым сцеплением.
Масло Teboil 4T Superbike разработано в соответствии с международными стандартами и рекомендациями производителей оборудования и подходит для любой четырехтактной техники, в которой производителем рекомендуется использовать масла классов JASO MA2, API SN PLUS и ниже.
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