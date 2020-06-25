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  • Течь масла из АКП: Audi отзывает в России A8, Q7 и Q8 вслед за VW Touareg

Течь масла из АКП: Audi отзывает в России A8, Q7 и Q8 вслед за VW Touareg

25.06.2020 65 0 0

Под отзыв попали седаны Audi A8 и кроссоверы Audi Q7 и Q8, реализованные в нашей стране в 2019 и 2020 годах. На них необходимо устранить риск отказа автоматической коробки передач из-за некачественной масляной трубки.

 

Нынешнее поколение Audi Q7 и VW Touareg оказалось не очень удачным в плане надёжности: в этом году кроссоверы уже отзывали в России из-за трещин в сиденьях и риска отказа рулевого управления. Теперь же выявлен дефект в 8-ступечатой АКП ZF, которой в безальтернативном порядке оснащаются вышеозначенные модели.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что у трубки трансмиссионного масла может быть некачественный сварной шов, и масло через этот шов может вытечь, что чревато отказом коробки и созданием аварийной ситуации. Механикам авторизованных сервисных центров придётся установить даты производства масляных трубок на всех подлежащих отзыву автомобилях, и если выяснится, что трубки – из бракованной партии, то их заменят на новые, надлежащего качества.

Всего под отзыв в России попали 157 автомобилей Audi A8, Q7 и Q8, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Volkswagen объявил об аналогичном отзыве кроссоверов Touareg в нашей стране ещё в мае, в группе риска находятся 1099 экземпляров 2019 года выпуска, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

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