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  • Теперь везёт больше: показатели пикапа Ram 3500 Heavy Duty стали выше

Теперь везёт больше: показатели пикапа Ram 3500 Heavy Duty стали выше

02.12.2020 110 0 0

Американский производитель повысил грузоподъёмность грузовика. Также у его мотора увеличился максимальный крутящий момент.

 

Марка Ram раньше входила в состав Dodge, однако в 2011-ом она стала отдельной компанией. Сейчас бренд принадлежит итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles, правда, тот в данный момент находится в процессе слияния с французской группой PSA (причём, как выяснилось недавно, в автомобильном альянсе Stellantis силы распределятся всё-таки в сторону французов).

На фото: Ram 3500 Heavy Duty 2021 модельного года

Под маркой Ram FCA выпускает пикапы и вэны. Отметим, на домашнем рынке, в США, дела у бренда идут весьма неплохо: прирост наблюдается с 2010-го, а по итогам прошлого года дилеры реализовали 703 023 автомобиля, что на 17,7% больше, чем годом ранее. В текущем году продажи, конечно, снизились, однако это можно объяснить последствиями пандемии коронавируса. Всего за первые три квартала 2020-го клиенты купили 443 344 шт., что на 13,5% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что пару лет назад семейство пикапов Ram подвергли серьёзному рестайлингу, теперь в компании решились на очередное «скромное» обновление, которое затронет пикап Ram 3500 Heavy Duty. Автомобили следующего модельного года будут иметь иные показатели грузоподъёмности и буксировки, а также поменяются характеристики двигателя Cummins.

Так, согласно отчёту компании, грузовик может буксировать прицеп массой до 16 828 кг, что на 907 кг больше по сравнению с предшественником (речь идёт о буксировке с использованием специального сцепного устройства с точкой крепления в кузове).

Нынешний показатель грузоподъёмности Ram 3500 Heavy Duty превышает аналогичные показатели у конкурентов: так, у Ford F-450 Super Duty с таким же вариантом сцепного устройства он составляет 16 783 кг, а у Chevrolet Silverado 3500 HD – 16 329 кг. При этом пикап Ram будет проигрывать сопернику от Форда по показателю буксировки с классической точкой крепления: здесь у модели с логотипом в виде так называемого «голубого овала» результат составляет 10 977 кг, у грузовика Ram – 10 432 кг, а у пикапа «Шеви», в свою очередь, – 9 072 кг.

Помимо этого, в Ram отчитались о том, что дизельная рядная «турбошестёрка» Cummins объёмом 6,7 литра, которой оснащается 3500 Heavy Duty, имеет прежнюю мощность (406 л.с.), но при этом её максимальный крутящий момент повышен на 102 Нм (до 1458 Нм). Для сравнения, у Ford F-450 Super Duty под капотом располагается 482-сильный дизельный мотор V8 Power Stroke объёмом 6,7 литра (1424 Нм); а Chevrolet Silverado 3500 HD приводит в движение 451-сильный V8 Duramax объёмом 6,6 литра (1234 Нм).

В списке других новшеств Ram 3500 Heavy Duty 2021 модельного года числится в том числе зеркало заднего вида, которое можно переключить в режим экрана. «Картинка» на него попадает с находящейся на корме камеры заднего вида. Такое зеркало доступно клиентам за дополнительную плату.

Обновлённые пикапы Ram поступят в дилерские центры в США в текущем месяце. Отметим, Ram Pickup продолжает оставаться одним из самых продаваемых автомобилей на домашнем рынке: так, за 2019 год клиенты купили 633 694 пикапа, что на 18% больше, чем годом ранее.

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