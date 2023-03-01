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  • Теперь «живьём»: обновлённую Hyundai Elantra застукали без камуфляжа

Теперь «живьём»: обновлённую Hyundai Elantra застукали без камуфляжа

01.03.2023 1557 1 3

«Четырехдверке» подправили дизайн экстерьера, а вот салон прежний. Технику реформы тоже, скорее всего, не затронули.

Пару дней назад компания Hyundai распространила несколько фирменных изображений рестайлингового седана Avante: такое имя, напомним, на родине носит модель, в остальных странах известная как Elantra. Теперь же модернизированную «четырехдверку», лишенную какой-либо маскировки, застукали на парковке в Корее, видео опубликовал местный YouTube-канал Woopa TV.

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Седану перекроили переднюю часть. Так, вместо фар-бумерангов установили оптику более традиционной формы, при этом модель сохранила интегрированные диодные полоски ходовых огней. Еще Avante/Elantra обрела новые бампер и радиаторную решетку (последняя отныне разделена на две части). Фонари прежние, зато задний бампер тоже заменили. Наконец, в задних стойках крыши появились новые рельефные вставки, плюс седану достались диски иного дизайна.

Салон решили не трогать, разве что для него предусмотрены «новые экологически чистые» материалы отделки, да расширена цветовая гамма.

О технике сама компания Hyundai еще не рассказала, впрочем, скорее всего, ее реформы тоже не затронули. В линейку актуальной «четырехдверки» в зависимости от рынка входят бензиновые «атмосферники» 1.5, 1.6 и 2.0, а также «турбочетверки» 1.4 и 1.6. Еще есть гибрид с установкой на основе мотора 1.6 и настоящая «горячая» N-версия с 280-сильным двухлитровым турбодвигателем.

Дореформенная Hyundai Elantra
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Дореформенная Hyundai Elantra
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Дореформенная Hyundai Elantra
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В Корее премьеру рестайлингового седана Hyundai Avante ждут в марте, следом должны обновиться тот самый «заряженный» вариант N и «подогретое» исполнение N Line. На глобальном рынке модернизированные «четырехдверки» Elantra, вероятно, появятся в середине года.

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1 комментарий
02.03.2023 02:24
nikad8p

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