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Теперь живьём: Зверь от Haval в виде «купе» попался шпионам

08.07.2022 111 0 0

Официальная премьера нового купеобразного кросса, как ожидается, состоится до конца текущего года. Технику такой паркетник, очевидно, разделит со стандартной моделью.

 

Кроссовер Haval Shenshou, чье имя с китайского можно перевести как beast или monster (в общем, «зверь» по-нашему) стартовал на родине бренда под конец 2021-го. У модели довольно смелый дизайн и заниженная крыша. Тем не менее, Haval решил сделать из Shenshou «полноценное» кросс-купе: патентные изображения такой версии выложили в Сеть в марте этого года. А теперь появились «живые» фотографии новой модификации, их опубликовало местное издание Autohome.

Итак, согласно жанру, у новой версии Shenshou довольно сильно наклоненное заднее стекло, появился небольшой хвостик багажника, еще заменили спойлер. В остальном купеобразный кросс повторяет исходную модель: оба варианта имеют ходовые огни в виде единой полоски (эта линия расположена под кромкой капота) и слившиеся с гигантской радиаторной решеткой фары, плюс выдвижные ручки дверей и зеркала на отдельных ножках.

Купеобразная версия Haval Shenshou
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Купеобразная версия Haval Shenshou
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Купеобразная версия Haval Shenshou
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Габариты кросс-купе пока неизвестны. Длина стандартного Haval Shenshou составляет 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм. Кроссы построены на свежей платформе Lemon, которая лежит в основе всех последних Хавейлов.

Салон такой же, как у обычного Зверя. Главные «фишки» — состоящее из разномастных дисплеев изогнутое табло и двухэтажный центральный тоннель, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Купеобразная версия Haval Shenshou
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Купеобразная версия Haval Shenshou
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Технику кросс-купе тоже, видимо, разделит со стандартным кроссом. Haval Shenshou предложен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 224 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также имеется гибридная версия с установкой Lemon DHT на основе турбомотора 1.5 (система может работать в параллельном или последовательном режиме). Полный привод положен только машинам с двухлитровым двигателем, все остальные версии – переднеприводные.

По предварительным данным, купеобразный Shenshou дебютирует до конца текущего года. Об экспорте говорить пока рано, ведь даже обычный кроссовер еще не выбрался за пределы домашнего рынка.

Стандартный Haval Shenshou
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Стандартный Haval Shenshou
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Стандартный Haval Shenshou
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Стандартный Haval Shenshou
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Стандартный Haval Shenshou
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Стандартный Haval Shenshou
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Кстати, в родном Китае в линейке Хавейла сегодня присутствует только одно «купе» — H6S. Модель F7x из местной гаммы убрали, как и стандартный паркетник F7 (зато в России семейство недавно обновилось).

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