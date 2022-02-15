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  • Обновлённые Haval F7 и F7x выходят на российский рынок: богаче и дороже

Обновлённые Haval F7 и F7x выходят на российский рынок: богаче и дороже

15.02.2022 189 0 0

Паркетникам подправили внешность, внутри тоже есть обновки, вдобавок расширен список доступного оборудования. Как и прежде, модели предложены с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор.

 

Производство рестайлинговых Haval F7 и его купеобразной версии F7x началось на тульском заводе в январе, в начале февраля были раскрыты подробности об оснащении. А теперь опубликован прайс-лист и дан старт продажам. К слову, семейство обновилось пока только в России – в родном Китае такие кроссоверы еще даже не анонсированы.

Оба паркетника обзавелись иными радиаторной решеткой, противотуманками и бамперами. Из-за нового обвеса длина Haval F7/F7x выросла на 71 мм до 4691 мм, ширина теперь составляет 1866 мм (+20 мм). Остальные габариты не изменились: высота стандартного паркетника – 1690 мм, «купе» — 1660 мм, колесная база – 2725 мм, паспортный дорожный просвет – 190 мм.

Обновленный Haval F7
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Обновленный Haval F7
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Обновленный Haval F7
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Обновленный Haval F7
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Внутри – модернизированная передняя панель, тачскрин мультимедийной системы отныне «парит». Сам планшет стал больше – теперь 12,3 дюйма, тогда как дореформенным паркетникам положен 9-дюймовый экран. Еще добавлены новые варианты отделки интерьера (красные вставки – эксклюзив для «купе»). Кроме того, увеличен объем бачка для стеклоомывающей жидкости (4,5 вместо 2,7 л).

Техника прежняя. В России F7 и F7x предложены с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно, оба мотора сочетаются исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссоверы с базовым турбодвигателем бывают с передним или полным приводом, Хавейлы с 2.0T – полноприводные.

Обновленный Haval F7
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Обновленный Haval F7
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Обновленный Haval F7
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У кроссов все так же по четыре комплектации на выбор: Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Некоторые версии стали богаче, а цены выросли на 90-240 тысяч рублей.

Комплектации и цены обновленных Haval F7/F7x

Комплектация

1.5T (150 л.с.), 7DCT, 2WD

1.5T (150 л.с.), 7DCT, 4WD

2.0T (190 л.с.), 7DCT, 4WD

Comfort

1 899 000/1 969 000 рублей

-

-

Elite

2 039 000/2 109 000 рублей

2 159 000/2 229 000 рублей

2 279 000/2 349 000 рублей

Premium

-

2 309 000/2 379 000 рублей

2 429 000/2 499 000 рублей

Tech Plus

-

-

2 549 000/2 619 000 рублей

Самые дешевые кроссоверы – Comfort – имеют 17-дюймовые колеса, галогеновые фары, обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя, четыре подушки безопасности, тканевую обивку, мультимедиа-систему, подогрев руля и передних кресел, круиз-контроль, задний парктроник, датчики света и дождя, однозонный климат-контроль. В комплектации Elite есть светодиодные фары, комбинированная обивка (ткань и «кожа»), виртуальная приборка на 7 дюймов, двухзонный «климат» (новинка для модели), обогрев всей поверхности лобового стекла (прежде такой функции не было вовсе), подогрев задних сидений и камера заднего вида. Вдобавок начиная с этого исполнения у купеобразного кросса появляются 19-дюймовые колеса.

Обновленный Haval F7x
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Обновленный Haval F7x
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Обновленный Haval F7x
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Обновленный Haval F7x
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Версия Premium – это 19-дюймовые диски и для «традиционного» паркетника, панорамная крыша с люком, отделка кресел перфорированной «кожей», вентиляция водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона, шторки безопасности, передний парктроник и камеры кругового обзора. Наконец, в арсенале топовой комплектации Tech Plus значатся цифровая «приборка» на 12,3 дюйма (тоже новинка для модели), автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов), предотвращения столкновений при проезде перекрестков, мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и удержания в полосе движения.

Напомним, Haval готовит еще одну премьеру для нашего рынка: по предварительным данным, уже в нынешнем году местная линейка марки пополнится паркетником Dargo с брутальным обликом.

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