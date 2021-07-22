Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

Завершился очередной тест-драйв в рамках премии «Внедорожник года», который проходил на границе Московской и Калужской областей. В нём приняли участие журналисты и блогеры, протестировавшие восемь номинантов премии. Подведение итогов и церемония награждения состоится в сентябре, а пока члены жюри формируют субъективное впечатление об автомобилях.

Партнерский материал

В начале теста участники традиционно собрались у «Клуба 4х4», а затем направились на маршрут, который проходил по умеренному бездорожью: грунтовым и проселочным дорогам. Местами приходилось преодолевать ручьи, броды, колеи, крутые спуски и подъёмы.

Проезжая по берегу Нары, колонна притормозила в долине природных ключей, где один из них образует живописный водопад «Радужный». Это одна из самых привлекательных природных достопримечательностей к юго-западу от Москвы.

Другим примечательным местом на маршруте стало село Тарутино. Оно замечательно тем, что возле него 18 октября 1812 года состоялось знаменитое сражение, в котором русское войско под предводительством фельдмаршала Кутузова нанесло сокрушительный удар наполеоновским солдатам под командованием маршала Мюрата.

В тест-драйве приняли участие внедорожники и кроссоверы совершенно разных весовых категорий. Это и принципиально новый Land Rover Defender, три классических пикапа: Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Мitsubishi L200, внушительный Kia Mohave, несколько среднеразмерных кроссоверов и даже квадроцикл CF MOTO от ATVArmor. Для последнего участника была подобрана специальная трасса.

И если для «ударной» части колонны не оказалось непреодолимых препятствий, то «легкая кавалерия» отдельные, более сложные участки, просто объехала. Это относилось к Infiniti QX50, Hyundai Santa Fe, Geely Coolray. Тут нужно отметить мужество, с которым боролся с бездорожьем единственный представитель автопрома Поднебесной. Ему стоило бы вручить отдельный приз за упорство.

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После дня, проведенного на бездорожье, исключительно уместной оказалась джиперская каша, настоянная на гаечном ключе 24/32. В большом походном шатре, раскинутом организаторами мероприятия на берегу Нары, за чашкой чая и кофе происходил эмоциональный обмен впечатлениями.

Затем на соседней поляне провели конкурс от одного из спонсоров Премии – производителя аккумуляторной садовой техники и электроинструмента Greenworks. По условию конкурса нужно было выкосить участок травяного луга триммером спонсора и собрать наиболее высокий, художественный стожок травы. Единодушным голосованием был выбран победитель, получивший в награду аккумуляторный шуруповерт.

Другие спонсоры премии – компании Boet, Kwazarи и AutoLand – приготовили для всех участников тестов сувенирную продукцию и наборы автомобильной косметики.

В этом году Премия Внедорожник года будет присуждаться уже в шестнадцатый раз. Официальный Партнер компания Greenworks Организаторы премии – журнал «Клуб 4х4» и портал 4х4.media.

Партнером тест-драйва по Калужской области стала компания Трофи-лайф.

Информация о премии, списки участников и отчёты о мероприятиях публикуются на медийных площадках её информационных партнёров.

Проголосовать за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте. Призы для Большого жюри предоставляют партнеры – Nokian Tyres, Boet, Kwazar, Autoland, ATVArmor, Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) и другие.