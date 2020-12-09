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  • Тест-драйв Volkswagen Transporter: эволюция от хиппи-буса до современного коммерческого автомобиля

Тест-драйв Volkswagen Transporter: эволюция от хиппи-буса до современного коммерческого автомобиля

09.12.2020 162 0 0

Kolesa.ru начали новый проект совместно с немецким брендом. Уже сегодня мы расскажем о том, какой путь прошли микроавтобусы и фургоны Volkswagen за семь поколений.

 

История легендарной модели Volkswagen Transporter насчитывает уже более семидесяти лет: первые серийные Т1, «выросшие» из народного автомобиля Volkswagen Beetle, появились в 1950-ом. Затем вэн ещё несколько раз сменил генерацию: сейчас в коммерческой линейке представлена версия T6.1, вышедшая на рынок в 2019 году.

Узнать подробнее обо всех семи поколениях коммерческого автомобиля вы сможете, прочитав эволюционный тест-драйв на сайте Kolesa.ru, а также посмотрев видео на нашем канале в YouTube. В ролик вошли кадры с дорожных испытаний Volkswagen Transporter разных поколений: тестировал автомобили наш журналист Михаил Баландин.

И это только начало: позже мы расскажем вам ещё много новых и интересных подробностей о других моделях популярного немецкого бренда. Следите за обновлениями! 

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