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  • The Shyft Group начнёт выпуск электрических фургонов Blue Arc EV ближайшим летом

The Shyft Group начнёт выпуск электрических фургонов Blue Arc EV ближайшим летом

09.02.2023 106 1 0

Сегмент электрических фургонов американского рынка скоро пополнит вместительный фургон Blue Arc EV от The Shyft Group, его производство будет налажено в городе Шарлотт, штат Мичиган.

До 2020 года The Shyft Group была известная как Spartan Motors, компания ведёт свою историю с 1975 года и сегодня является одним из крупнейших в США производителей кузовов для автомобилей специального назначения — пожарные, скорые, технички, автодома и проч. Штаб-квартира The Shyft Group расположена в городе Нови, штат Мичиган, у компании есть сборочные площадки в десяти штатах и одна в Мексике. Клиенты The Shyft Group сегодня всё чаще интересуются электромобилями, а подходящих электромобильных шасси для спецтехники на рынке пока мало, так что компания решила сделать своё и представила его в 2021 году, а в прошлом году сделала на нём и собственный развозной фургон Blue Arc EV.

Клиентам Blue Arc EV понравился, The Shyft Group собрала на него уже 2000 заказов, а на этой неделе объявила, что запустит его в производство ближайшим летом, для чего инвестирует 16 млн долларов в расширение и модернизацию собственного завода в Шарлотте, штат Мичиган. В год компания намерена выпускать по 3000 фургонов.

Blue Arc EV в зависимости от модификации относится к грузовым автомобилям класса 3-6 по американской классификации, грузоподъёмность варьируется в диапазоне от 1361 до 2268 кг, полезный объём грузового отсека — от 18 до 22,65 кубометра. Кузов выполнен из алюминия и композитного материала, а шасси может удивить примитивизмом: в плоскую раму лестничного типа встроена батарея (её поставляет калифорнийская компания Proterra), подвеска спереди и сзади — зависимая, на рессорах, амортизаторы не выступают за габаритную высоту рамы.

Единственный электромотор расположен на задней оси, его мощность не указана. Ёмкость 800-вольтовой батареи с жидкостной системой терморегуляции — 120 либо 240 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 241 км, а если нужно больше, то производитель готов предложить батарею с увеличенной ёмкостью, места для её размещения в раме хватает. Максимальная скорость — 120 км/ч.

В оснащение Blue Arc EV входят солнечные панели на крыше для подзарядки батареи прямо во время движения, современные электронные ассистенты водителя (в том числе камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль), система бесключевого доступа, электроприводы задней шторки грузового отсека и двери между кабиной и грузовым отсеком.

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Цены на свой фургон The Shyft Group готова сообщить по запросу. Для зарядки фургонов компания предлагает мобильные терминалы собственного производства — Blue Arc Power Cube, они снабжаются аккумуляторами совокупной ёмкостью до 3 МВт·ч.

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1 комментарий
10.02.2023 01:22
maypesette

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