Фото: The Shyft Group

The Shyft Group начнёт выпуск электрических фургонов Blue Arc EV ближайшим летом

Сегмент электрических фургонов американского рынка скоро пополнит вместительный фургон Blue Arc EV от The Shyft Group, его производство будет налажено в городе Шарлотт, штат Мичиган.

До 2020 года The Shyft Group была известная как Spartan Motors, компания ведёт свою историю с 1975 года и сегодня является одним из крупнейших в США производителей кузовов для автомобилей специального назначения — пожарные, скорые, технички, автодома и проч. Штаб-квартира The Shyft Group расположена в городе Нови, штат Мичиган, у компании есть сборочные площадки в десяти штатах и одна в Мексике. Клиенты The Shyft Group сегодня всё чаще интересуются электромобилями, а подходящих электромобильных шасси для спецтехники на рынке пока мало, так что компания решила сделать своё и представила его в 2021 году, а в прошлом году сделала на нём и собственный развозной фургон Blue Arc EV.

Клиентам Blue Arc EV понравился, The Shyft Group собрала на него уже 2000 заказов, а на этой неделе объявила, что запустит его в производство ближайшим летом, для чего инвестирует 16 млн долларов в расширение и модернизацию собственного завода в Шарлотте, штат Мичиган. В год компания намерена выпускать по 3000 фургонов.



Blue Arc EV в зависимости от модификации относится к грузовым автомобилям класса 3-6 по американской классификации, грузоподъёмность варьируется в диапазоне от 1361 до 2268 кг, полезный объём грузового отсека — от 18 до 22,65 кубометра. Кузов выполнен из алюминия и композитного материала, а шасси может удивить примитивизмом: в плоскую раму лестничного типа встроена батарея (её поставляет калифорнийская компания Proterra), подвеска спереди и сзади — зависимая, на рессорах, амортизаторы не выступают за габаритную высоту рамы.



Единственный электромотор расположен на задней оси, его мощность не указана. Ёмкость 800-вольтовой батареи с жидкостной системой терморегуляции — 120 либо 240 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 241 км, а если нужно больше, то производитель готов предложить батарею с увеличенной ёмкостью, места для её размещения в раме хватает. Максимальная скорость — 120 км/ч.



В оснащение Blue Arc EV входят солнечные панели на крыше для подзарядки батареи прямо во время движения, современные электронные ассистенты водителя (в том числе камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль), система бесключевого доступа, электроприводы задней шторки грузового отсека и двери между кабиной и грузовым отсеком.

Цены на свой фургон The Shyft Group готова сообщить по запросу. Для зарядки фургонов компания предлагает мобильные терминалы собственного производства — Blue Arc Power Cube, они снабжаются аккумуляторами совокупной ёмкостью до 3 МВт·ч.