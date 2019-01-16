Тише едешь: власти поддерживают введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Соответствующие поправки должны быть разработаны до 1 марта 2019 года. Эту задачу выполнят МВД и Минтранс.

О том, что пора менять нынешний скоростной режим в стране, в конце прошлого года заговорил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Предложение прозвучало в ходе обсуждения плана по сокращению смертности в ДТП. Инициаторы считают, что из-за «нештрафуемого порога» большинство водителей позволяют себе двигаться со скоростью до 80 км/ч в городах, до 110 км/ч – на загородных трассах и до 130 км/ч – на автомагистралях, где лимиты, как правило, 60, 90 и 110 км/ч соответственно.

После этого началось активное обсуждение варианта, при котором в РФ вернётся старая норма: штрафы за превышение скорости более, чем на 10 км/ч. Такое правило действовало до марта 2013 года. Напомним, «нештрафуемый порог» повысили из-за погрешности работы камер. Однако сейчас, как утверждает Максим Ликсутов, эта проблема решена: приборы стали точнее.

Несмотря на то, что официальной инициативы по возвращению старой нормы ещё нет, правительство заочно поддерживает снижение допустимого превышения скоростного лимита с 20 до 10 км/ч. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Гайдаровского форума. Сам он назвал предложение «перспективным» и добавил, что изменения должны положительно сказаться на дорожной безопасности.

Любопытно, что статистики, которая бы свидетельствовала о влиянии на аварийность превышения на «нештрафуемый порог» скоростного лимита, не представлено. Соответственно, предположения о том, что его снижение до 10 км/ч улучшит ситуацию на дорогах, – гипотетические.

Более взвешенно к предложению по изменению действующей нормы подошли в ГИБДД. В целом глава ведомства Михаил Черников поддержал предложение, однако, он считает, что перед тем, как снижать «нештрафуемый» порог, нужно проверить все дороги: на тех, где это возможно, увеличить лимит скорости. Иначе в РФ может просто снизиться пропускная способность дорог, а это, наоборот, усугубит ситуацию с аварийностью.

Пока что инициатива выглядит как попытка собрать больше штрафов с автомобилистов. Посмотрим правде в глаза: многие действительно позволяют себе ездить по городу и за его пределами со скоростью на 20 км/ч выше установленной. Некоторые используют эту возможность, например, чтобы обогнать грузовик на трассе. Факт остаётся фактом: за последние шесть лет многие привыкли именно к этим условиям. Так что, если норму одобрят, то в процессе «перенастройки» водителей от нынешнего режима к, по сути, старому, у комплексов фиксации нарушений ПДД будет намного больше работы. А бюджеты регионов неплохо на этом заработают.

Напомним, сейчас штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч минимальный и составляет 500 рублей. С учётом скидки, то есть в течение 20 дней с момента выхода постановления, он равен 250 рублям.

Кстати, в конце прошлого года срок уплаты штрафов ГИБДД со скидкой продлили (правило применяется, если «письмо счастья» слишком долго шло по обычной почте). Недавно Kolesa.ru подробно рассказал о том, что надо делать в этом случае, чтобы вернуть право на скидку.