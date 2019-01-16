Тише едешь: власти поддерживают введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Тише едешь: власти поддерживают введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

100 0 0
Соответствующие поправки должны быть разработаны до 1 марта 2019 года. Эту задачу выполнят МВД и Минтранс.
 

О том, что пора менять нынешний скоростной режим в стране, в конце прошлого года заговорил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Предложение прозвучало в ходе обсуждения плана по сокращению смертности в ДТП. Инициаторы считают, что из-за «нештрафуемого порога» большинство водителей позволяют себе двигаться со скоростью до 80 км/ч в городах, до 110 км/ч – на загородных трассах и до 130 км/ч – на автомагистралях, где лимиты, как правило, 60, 90 и 110 км/ч соответственно.

road traffic round sign limiting speed on blue sky

После этого началось активное обсуждение варианта, при котором в РФ вернётся старая норма: штрафы за превышение скорости более, чем на 10 км/ч. Такое правило действовало до марта 2013 года. Напомним, «нештрафуемый порог» повысили из-за погрешности работы камер. Однако сейчас, как утверждает Максим Ликсутов, эта проблема решена: приборы стали точнее.

Несмотря на то, что официальной инициативы по возвращению старой нормы ещё нет, правительство заочно поддерживает снижение допустимого превышения скоростного лимита с 20 до 10 км/ч. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Гайдаровского форума. Сам он назвал предложение «перспективным» и добавил, что изменения должны положительно сказаться на дорожной безопасности.

Любопытно, что статистики, которая бы свидетельствовала о влиянии на аварийность превышения на «нештрафуемый порог» скоростного лимита, не представлено. Соответственно, предположения о том, что его снижение до 10 км/ч улучшит ситуацию на дорогах, – гипотетические.

Depositphotos_5241423_original

Более взвешенно к предложению по изменению действующей нормы подошли в ГИБДД. В целом глава ведомства Михаил Черников поддержал предложение, однако, он считает, что перед тем, как снижать «нештрафуемый» порог, нужно проверить все дороги: на тех, где это возможно, увеличить лимит скорости. Иначе в РФ может просто снизиться пропускная способность дорог, а это, наоборот, усугубит ситуацию с аварийностью.

Пока что инициатива выглядит как попытка собрать больше штрафов с автомобилистов. Посмотрим правде в глаза: многие действительно позволяют себе ездить по городу и за его пределами со скоростью на 20 км/ч выше установленной. Некоторые используют эту возможность, например, чтобы обогнать грузовик на трассе. Факт остаётся фактом: за последние шесть лет многие привыкли именно к этим условиям. Так что, если норму одобрят, то в процессе «перенастройки» водителей от нынешнего режима к, по сути, старому, у комплексов фиксации нарушений ПДД будет намного больше работы. А бюджеты регионов неплохо на этом заработают.

The traffic security CCTV camera operating on road detecting tra

Напомним, сейчас штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч минимальный и составляет 500 рублей. С учётом скидки, то есть в течение 20 дней с момента выхода постановления, он равен 250 рублям.

Кстати, в конце прошлого года срок уплаты штрафов ГИБДД со скидкой продлили (правило применяется, если «письмо счастья» слишком долго шло по обычной почте). Недавно Kolesa.ru подробно рассказал о том, что надо делать в этом случае, чтобы вернуть право на скидку.

Авто и общество В России Закон законопроект превышение скорости скоростной лимит
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Новый Kia Ceed SW: объявлены рублёвые цены

Российское представительство Kia объявило цены и комплектации на универсал Ceed SW третьего поколения. Продажи стартуют 28 января.

3073 0 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интервью
Юта Такахаси, Suzuki: «Мы начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России»

С генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» говорим о 10-летней гарантии на Vitara, удручающих результатах нового Jimny в Euro NCAP, перспективах Suzuki Crossby и Lapin на российском рынке и поставкам серийной версии…

1197 1 0
Статьи / Популярные вопросы
Как оплатить штраф со скидкой, если прошло больше 20 дней после нарушения?

О том, что многие штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50%, знают уже все. Но иногда случается так, что штраф, высланный заказным письмом по почте, попадает к нарушителю уже по истечении 20 «льготных» дней,…

468 0 0
Статьи / Авто Недели
Без ржавчины – еще не значит идеально: стоит ли покупать Audi A8 II за 700 тысяч

Audi A8 – весьма любопытный автомобиль. Месяц назад мы выбирали Mercedes-Benz E-Class за 600 тысяч, а тут за сравнимые деньги можно попытаться поискать седан классом выше – ведь во втором поколении A8 уже вполне уверенно…

1617 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2262 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2316 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

8428 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

35547 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29025 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

20066 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31187 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18311 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14539 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42384 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35191 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

19411 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

56933 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47939 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45221 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?