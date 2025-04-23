Тюнинг и скорость: все о том, как прошла выставка Auto Tuning Show 2025

В необъятном пространстве, охватившем 10 000 квадратных метров, гости смогли оценить по достоинству более двухсот уникальных автомобилей. На выставке можно было увидеть как ультрасовременные тюнингованные машины, так и винтажные экспонаты – настоящую «Электроволгу», редкую и восстановленную Audi S4 и раритетную «Чайку» в ярко-алом цвете на золотых дисках на стенде Power Wheels.

Гостям запомнился также «Волгатти» – гибрид BMW 6 Series и «Волги», похожий на Bugatti, который в течение нескольких лет разрабатывали инженеры из мастерской «Лихой топор». Любителей брутального стиля вдохновили исполины со стенда Jeep Custom. А японские боевые корчи от команды Time Up причудливо сочетали в себе атмосферу уличных гонок и элементы уличного хулиганства.

Ценители экстрима по достоинству оценили дрифт-шоу специальных гостей. Наиболее находчивые гости смогли поучаствовать в различных конкурсах с ценными призами, среди которых – брендированная одежда.

Изюминкой выставки стало дрифт-такси, где каждый желающий под чутким надзором опытного пилота мог прокатиться с ветерком и почувствовать себя настоящим гонщиком. Желающих поучаствовать в этих активностях пристегивали ремнями безопасности, надевали на них шлемы, и пилот проезжал с ними трассу в режиме боевого заезда. Испытавшие это невероятное приключение единодушно признавались, что адреналина им как минимум хватит теперь до следующей такой выставки.

В ходе Auto Tuning Show 20 апреля прошла пресс-конференция, спикеры которой затронули глобальные проблемы автотюнига, а также сошлись на том, что между красивой женщиной и навороченной машиной настоящий мужчина однозначно выберет последнюю. По их словам, несмотря на возможность создавать уникальные автомобили в единственном экземпляре, это увлечение еще не приобрело массового распространения из-за своей дороговизны. Своей миссией они видят популяризацию автотюнинга среди молодежи – в том числе и с помощью 3D-принтеров.

Хочется поддерживать наше производство и понимать, что мы можем очень много отечественной продукции выпускать самостоятельно — независимо от того, что происходит вовне. Сейчас многие актуальные тенденции авотюнинга осуществляются именно в нашей стране. Дмитрий Санников владелец детейлинг-сервиса Pro Service

Никого не оставил равнодушным и танцевальный баттл Hit Bit Battle. Красивые, стройные и отлично подготовленные физически девушки продемонстрировали самые разные танцы и стили. Это были по-настоящему горячие битвы под одобрительные выкрики болельщиков.

Также во второй день Auto Tuning Show 20 апреля, помимо основных активностей, длившихся оба дня, состоялось множество забавных состязаний вроде прослушивания и замера самого громкого выхлопа среди участников выставки. Кульминацией прошеших двух дней стало награждение Топ -10 лучших авторов тюнинга в следующих номинациях:

Гоночный автомобиль – #SUPERSPORT

Лучший японский тюнинг – #JAPANTUNING

Лучшие колеса – #BESTWHEELS

Лучший американский автомобиль – #AMERICANMUSCLE

Лучший стиль – #СТИЛЬ

Лучший немецкий тюнинг – #GERMANTUNING

Лучшее подкапотное пространство – #CLEANLOOK

Лучшая винилография – #VINILSTYLING

Советская классика – #USSRCLASSIC

Самый заниженный автомобиль – #LOWCAR

Лучший звук выхлопной системы – #LOUDCAR

Лучший внедорожник – #BEST4X4



Лучшие из лучших получили полезные призы, которые наверняка помогут сделать их автомобили еще круче.

Партнёрский материал