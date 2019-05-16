Только без рук: беспилотные автомобили будут испытывать ещё в нескольких регионах РФ

Тестирование российских машин с технологиями автопилота скорее всего пройдёт не только в Москве и Татарстане.

Весь мир продолжает работать над проектами беспилотных машин. Не отставать, по мере возможностей, пытается и Россия. Так, в стране уже анонсировали проведение испытаний местных прототипов, в их числе как легковые, так и грузовые автомобили. Ранее сообщалось, что машины поедут по дорогам Москвы и Татарстана, однако теперь список попавших под условия тестирования регионов РФ решили расширить: в него вошли также Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет», статус транзитных дорог для переезда беспилотных автомобилей до мест тестирования получат трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон». По дорогам Москвы и Татарстана прототипы беспилотников должны были поехать уже в апреле-мае 2019 года.

Эксперимент планируется провести за три года. Участниками проекта являются МАДИ, университет «Иннополис», «Яндекс», КБ «Аврора», КАМАЗ и Таганрогский университет. В общей сложности на дороги выпустят примерно 150 беспилотных автомобилей. Испытания помогут разработчикам не только протестировать системы автопилота, но и научит такие машины «общаться» друг с другом и с инфраструктурой (с помощью технологии связи V2X, то есть Vehicle-to-Everything).

Ранее сообщалось, что в качестве пилотного был выбран участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Эта автодорога подходит для тестирования беспилотников, так как «построена и эксплуатируется по современным стандартам качества». Напомним, собственником дороги является Северо-западная концессионная компания, которая принадлежит французской фирме Vinci и «Мостотресту» Аркадия Ротенберга.

Несмотря на то, что дорога, как было сказано выше, «современная», тестовый участок требуется оборудовать специальными датчиками. На это нужно 200 млн рублей. Об этом ещё в марте текущего года заявляли замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и соруководитель НТИ «Автонет» Александр Гурко.

Напомним, до начала тестов на дорогах общего пользования автомобили отправят на испытания в лаборатории. Чтобы водители в потоке могли увидеть беспилотные машины, у них на корме будет специальная наклейка – знак «Автономное управление». Это равносторонний треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы – 1/10 стороны), в него вписана буква «А» чёрного цвета.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, для водителей в России придумали новые правила, они касаются «общения» с беспилотниками. Автомобилистов попросили не «подрезать» такие ТС, не сигналить и не махать руками – это вряд ли как-то повлияет на системы автомобиля, однако будет нервировать водителей-инженеров, которые находятся внутри.