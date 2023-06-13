TOM’S: премиальное японское масло от официальных тюнеров и профессиональных гонщиков

В России появился новый бренд моторного масла – TOM’S. Для кого-то это имя звучит громче любых слов, а кто-то может до сих пор не знать, чем знаменита эта японская компания. Что же позволяет TOM’S считать свое масло по-настоящему качественным, современным и премиальным?

Лучше всего имя TOM’S знакомо любителям автоспорта и тюнинга. Ведь эта компания была основана в 1974 году двумя выдающимися людьми из компании Toyota: гонщиком заводской команды Тачи Нобухидэ и инженером Оива Киёси. Такой тандем, сочетавший гоночный опыт и инженерные знания, позволил компании TOM’S успешно развиваться сразу в двух профильных направлениях: автогонках и тюнинге. С одной стороны, TOM’S стала организатором заводских команд Toyota в разных гоночных дисциплинах, включая чемпионаты Super GT, Formula 3, WEC и так далее. С другой стороны, уже через год после основания компания получила статус официального тюнинг-ателье автомобилей Toyota, разрабатывая как элементы для внешнего тюнинга, так и тюнинг-киты для двигателя, трансмиссии, подвески и так далее.

TOM'S Super Formula Toyota RI4A

Лучше всего о статусе компании говорит то, что она выпустила множество эксклюзивных дорожных машин под своим именем: например, TOM'S T020 на базе Toyota MR-2, TOM’S Z382 на базе Toyota Soarer, TOM’S C5 Supra и так далее. Даже флагман компании Toyota, седан Century, получил версию от официального тюнинг-ателье. И это, разумеется, не считая гоночных болидов, разработанных для участия в гоночных чемпионатах – от кузовных до формульных. Такие знаменитые болиды, как Toyota TS010, носили на ливрее имя команды Toyota Team TOM’S. А из последних достижений можно отметить три победы подряд в японском формульном чемпионате Super Formula Lights в 2020, 2021 и 2022 годах.

Фото 1: TOM'S JGTC Supra; фото 2: TOM'S SC 430 GT500; фото 3: TOM'S T020 (MR2) 1 / 3 Фото 1: TOM'S JGTC Supra; фото 2: TOM'S SC 430 GT500; фото 3: TOM'S T020 (MR2) 2 / 3 Фото 1: TOM'S JGTC Supra; фото 2: TOM'S SC 430 GT500; фото 3: TOM'S T020 (MR2) 3 / 3

Опыт компании в автоспорте и тюнинге обеспечил ей стабильное и устойчивое развитие. Сегодня TOM’S не только одерживает победы на гоночных трассах, но и предлагает широкий ассортимент тюнинга – как внешнего, так и технического. Оптика, колесные диски, системы наддува, комплекты подвесок, тормоза, дифференциалы повышенного трения – вот лишь малая часть доступных деталей. Ну а еще TOM’S, разумеется, имеет линейку высокопроизводительных технических жидкостей – антифриз, тормозную жидкость, трансмиссионные и моторные масла. И теперь моторное масло TOM’S можно официально купить и в России.

Моторная линейка TOM’S в России состоит из трех масел: TOM'S MOTOR OIL Professional 0W-20, TOM'S MOTOR OIL Professional 10W-40 и TOM'S MOTOR OIL Professional 5W-30. Все они имеют полностью синтетическую основу.

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Масло можно купить на wildberries: 5w-30, 10w-40, 0w-20

Масло можно купить на OZON: 5w-30, 10w-40, 0w-20

Несмотря на неразрывную связь TOM’S с компанией Toyota, масла TOM’S подходят для японских, корейских, китайских и американских автомобилей. Это подтверждается сертификацией по стандартам API и ILSAC. По нормативам API (American Petroleum Institute) масла TOM’S отвечают самой современной спецификации API SP, принятой в 2020 году. То же самое касается и стандартизации по нормам ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee), Международного комитета по стандартизации смазочных материалов. Всего здесь существует шесть категорий качества, из которых три актуальны по сей день: GF-4, GF-5 и GF-6 – а масла TOM’S отвечают требованиям самой современной категории ILSAC GF-6, которая вступила в силу с 1 мая 2020 года.

Стандарты API SP и ILSAC GF-6 призваны не только обеспечить улучшенные смазочные и энергосберегающие свойства, но и предотвращать эффект LSPI (Low Speed Pre-Ignition), низкоскоростного предварительного зажигания, или, проще говоря, преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах на малых оборотах. Кроме того, современные стандарты предъявляют повышенные требования к экономии топлива, испаряемости, пенообразованию, качества фильтрации при низких температурах, сохранения характеристик масла при повышении давления, а также соответствия нормативам по защите цепи ГРМ от износа и растяжения.

Огромный опыт TOM’S в автоспорте позволяет специалистам компании создавать современные передовые продукты, которые обеспечат стабильный ресурс и максимальную производительность каждому двигателю.

Сайт: https://toms-auto.ru/

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