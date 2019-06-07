ТОП-10 SUV России: Mitsubishi Outlander вернулся, а Chevrolet Niva снова вылетела из списка
Судя по недавнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), «золото» рейтинга SUV в РФ всё также у компактного кроссовера Hyundai Creta. Его результат в прошлом месяце составил 5 781 экземпляр, что всего лишь на 0,4% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство в сегменте модель удерживает практически бессменно уже не первый год.
Отметим, на наш рынок Hyundai Creta вышла в августе 2016 года и с тех пор она пользуется довольно устойчивым спросом. Российских клиентов в будущем ожидает рестайлинг модели, тогда как на других рынках паркетник скоро сменит поколение. Так, в Китае вторая генерация Креты появится уже в 2019 году, а в Индии её стоит ждать в 2020-ом.
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ТОП-10 самых популярных SUV в России в мае
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2019 года, шт.
|Продажи в мае 2018 года, шт.
|Разница, шт.
|Разница, %
|1
|Hyundai Creta
|5 781
|5 759
|+ 22
|+0,4
|2
|Renault Duster
|3 278
|3 521
|— 243
|— 6,9
|3
|Volkswagen Tiguan
|2 915
|2 719
|+ 196
|+ 7,2
|4
|Kia Sportage
|2 860
|3 018
|— 158
|— 5,2
|5
|Toyota RAV4
|2 519
|2 127
|+ 392
|+ 18,4
В тройку лидеров в мае, также как и в апреле, вошли Renault Duster с результатом 3 278 шт. и Volkswagen Tiguan с показателем 2 915 шт. Если в предыдущем месяце у «француза» российской сборки был зафиксирован «плюс», то в мае он снова продемонстрировал отрицательную динамику (на 6,9%). У Тигуана же в апреле был небольшой «минус», а теперь он показал прирост на 7,2%.
В первой пятёрке оказались Kia Sportage (2 860 шт.) и Toyota RAV4 (2 519 шт.) Причём у кроссовера японской марки довольно внушительный для падающего российского рынка прирост – 18,4%. Напомним, в будущем Тойота привезёт к нам новое поколение этой модели, которое в США продаётся уже в течение нескольких месяцев.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2019 года, шт.
|Продажи в мае 2018 года, шт.
|Разница, шт.
|Разница, %
|6
|Lada 4×4
|2 392
|2 479
|— 87
|— 3,5
|7
|Renault Kaptur
|2 190
|2 829
|— 639
|— 22,6
|8
|Skoda Kodiaq
|1 907
|780
|+ 1 127
|+ 144,5
|9
|Hyundai Tucson
|1 776
|1 972
|— 196
|— 9,9
|10
|Mitsubishi Outlander
|1 767
|2 068
|— 301
|— 14,6
Из второй пятёрки наибольший «минус» зафиксирован у Renault Kaptur (меньше на 22,6%, чем годом ранее). Также довольно серьёзный спад (- 14,6%) отмечен у Mitsubishi Outlander. Любопытно, что даже уменьшение объёма продаж не помешало кроссоверу вернуться в рейтинг, из которого он выпал в предыдущем месяце.
Наибольший (и единственный в этой части рейтинга) «плюс», что неудивительно, у Skoda Kodiaq (+ 144,5%), так как прошлой весной только-только начались продажи машин, выпускаемых на мощностях ГАЗа. До этого на нашем рынке присутствовали исключительно топовые (а значит, дорогие) импортированные машины.
Отметим, в мае из списка выбыл внедорожник Chevrolet Niva, который замыкал десятку лидеров в апреле текущего года. Модель ощутимо устарела, однако новое поколение ей не светит: соответствующий проект был закрыт пару лет назад.
По данным АЕБ, в мае 2019 года было продано 137 624 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 6,7% меньше, чем в том же месяце 2018-го. Это самое заметное падение за последние 2 года.
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