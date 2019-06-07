ТОП-10 SUV России: Mitsubishi Outlander вернулся, а Chevrolet Niva снова вылетела из списка

В списке самых востребованных кроссоверов и внедорожников российского рынка в мае «плюс» по объёму продаж зафиксирован только у 4 моделей.

Судя по недавнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), «золото» рейтинга SUV в РФ всё также у компактного кроссовера Hyundai Creta. Его результат в прошлом месяце составил 5 781 экземпляр, что всего лишь на 0,4% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство в сегменте модель удерживает практически бессменно уже не первый год.

Отметим, на наш рынок Hyundai Creta вышла в августе 2016 года и с тех пор она пользуется довольно устойчивым спросом. Российских клиентов в будущем ожидает рестайлинг модели, тогда как на других рынках паркетник скоро сменит поколение. Так, в Китае вторая генерация Креты появится уже в 2019 году, а в Индии её стоит ждать в 2020-ом.

ТОП-10 самых популярных SUV в России в мае Место Модель Продажи в мае 2019 года, шт. Продажи в мае 2018 года, шт. Разница, шт. Разница, % 1 Hyundai Creta 5 781 5 759 + 22 +0,4 2 Renault Duster 3 278 3 521 — 243 — 6,9 3 Volkswagen Tiguan 2 915 2 719 + 196 + 7,2 4 Kia Sportage 2 860 3 018 — 158 — 5,2 5 Toyota RAV4 2 519 2 127 + 392 + 18,4

В тройку лидеров в мае, также как и в апреле, вошли Renault Duster с результатом 3 278 шт. и Volkswagen Tiguan с показателем 2 915 шт. Если в предыдущем месяце у «француза» российской сборки был зафиксирован «плюс», то в мае он снова продемонстрировал отрицательную динамику (на 6,9%). У Тигуана же в апреле был небольшой «минус», а теперь он показал прирост на 7,2%.

В первой пятёрке оказались Kia Sportage (2 860 шт.) и Toyota RAV4 (2 519 шт.) Причём у кроссовера японской марки довольно внушительный для падающего российского рынка прирост – 18,4%. Напомним, в будущем Тойота привезёт к нам новое поколение этой модели, которое в США продаётся уже в течение нескольких месяцев.

Место Модель Продажи в мае 2019 года, шт. Продажи в мае 2018 года, шт. Разница, шт. Разница, % 6 Lada 4×4 2 392 2 479 — 87 — 3,5 7 Renault Kaptur 2 190 2 829 — 639 — 22,6 8 Skoda Kodiaq 1 907 780 + 1 127 + 144,5 9 Hyundai Tucson 1 776 1 972 — 196 — 9,9 10 Mitsubishi Outlander 1 767 2 068 — 301 — 14,6

Из второй пятёрки наибольший «минус» зафиксирован у Renault Kaptur (меньше на 22,6%, чем годом ранее). Также довольно серьёзный спад (- 14,6%) отмечен у Mitsubishi Outlander. Любопытно, что даже уменьшение объёма продаж не помешало кроссоверу вернуться в рейтинг, из которого он выпал в предыдущем месяце.

Наибольший (и единственный в этой части рейтинга) «плюс», что неудивительно, у Skoda Kodiaq (+ 144,5%), так как прошлой весной только-только начались продажи машин, выпускаемых на мощностях ГАЗа. До этого на нашем рынке присутствовали исключительно топовые (а значит, дорогие) импортированные машины.

Отметим, в мае из списка выбыл внедорожник Chevrolet Niva, который замыкал десятку лидеров в апреле текущего года. Модель ощутимо устарела, однако новое поколение ей не светит: соответствующий проект был закрыт пару лет назад.

По данным АЕБ, в мае 2019 года было продано 137 624 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 6,7% меньше, чем в том же месяце 2018-го. Это самое заметное падение за последние 2 года.