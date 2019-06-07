Российский авторынок в мае 2019: Lada в ступоре и общий обвал

В последний месяц весны в нашей стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 137 624 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Это на 6,7% меньше, чем в мае 2018-го, и причина, конечно же, не только в затянувшихся каникулах.

В мае этого года россияне получили аж девять праздничных дней, и многие из них предпочитали проводить свободное время в отпусках и на дачах, а не в автосалонах. Впрочем, майские каникулы в том или ином виде у нас были всегда, а вот экономическая ситуация в последние годы заметно ухудшилась. Покупка нового автомобиля становится для граждан РФ всё более обременительной, и даже господдержка розничного спроса в виде программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» даёт лишь паллиативный эффект, то есть оттягивают неизбежное – дальнейшее схлопывание рынка. Дилеры продают меньше машин, а покупатели выбирают модели подешевле и упираются в так называемое потребительское дно. Дошло уже то того, что Lada Granta Cross теперь ориентируется на менеджеров среднего звена – тех самых, что до кризиса и санкций могли позволить себе «трёшку» BMW калининградской сборки или хотя бы новую Шкоду Октавию. Теперь вот будут ездить на Ладе…

Впрочем, даже Ладе не удалось в мае показать сколь-нибудь заметный рост, хотя две лидирующие модели – Granta и Vesta – пока в плюсе. С рейтингом самых продаваемых моделей в мае можно ознакомиться в нашем отдельном материале, а здесь сосредоточимся на марках. Так вот Lada продала 28 739 машин, а у восьми других брендов из первой десятки (см. таблицу в конце заметки) зафиксировано отчётливое падение спроса. Больше всех просела марка Nissan: продажи рухнули сразу на 31% до 4076 единиц. А вот Skoda, напротив, чувствует себя хорошо: за счёт взрывного роста спроса на локализованный кроссовер Kodiaq продажи чешской марки выросли на 17% до 6982 единиц.

Американская марка Ford, покидающая легковой сегмент российского рынка, в мае с помощью ударной распродажи реализовала 3400 автомобилей, что всего на 8% меньше, чем в мае прошлого года. Но уже к осени Ford, скорее всего, вылетит и первой десятки и останется заметным игроком лишь на вторичном рынке.

Продажи Mitsubishi упали на 17% до 2 959 единиц: уже не спасают ни грамотный маркетинг, ни скидки, ничего. Наиболее ходовая модель – Outlander – откровенно устарела, замены ей в ближайшее время не предвидится, переезд на ниссановские платформы сильно затянулся.

Спрос на внедорожники УАЗ в мае упал сразу на 32% до 2471 шт.: цены растут с заметным опережением качества, «русский Прадо» появится только в следующем году и будет стоить от 1,5 млн рублей, а старенький Хантер уже превратился в дорогой фан-мобиль для фанатов марки. Фанатов у неё, конечно, много, вот только свободный миллион на классический «уазик» есть лишь у единиц.

Geely пока опережает Haval в китайском сегменте: продано 736 (+242%) и 712 (+149%) автомобилей соответственно, но уже по итогам июня Haval может вырваться вперёд, поскольку на этой неделе наконец-то был официально запущен завод Тульской области, а к дилерам поступили собираемые на нём кроссоверы Haval F7.

Далее по списку отметим резкое падение спроса (-44%) на автомобили премиальной марки Infiniti: продано всего 180 автомобилей. Для сравнения скажем, что Lexus реализовал в мае 1764 машин (-14%). Infiniti вообще сейчас переживает глобальный кризис и недавно покинула европейский рынок, так как не смогла добиться на нём сколь-нибудь заметных успехов. Не удивимся, если ниссановские стратеги в скором времени объявят об аналогичном решении и в отношении российского рынка, ведь Infiniti собирается переключиться на электромобили, которые у нас, по большому счёту, никому не нужны.