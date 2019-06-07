Российский авторынок в мае 2019: Lada в ступоре и общий обвал
В мае этого года россияне получили аж девять праздничных дней, и многие из них предпочитали проводить свободное время в отпусках и на дачах, а не в автосалонах. Впрочем, майские каникулы в том или ином виде у нас были всегда, а вот экономическая ситуация в последние годы заметно ухудшилась. Покупка нового автомобиля становится для граждан РФ всё более обременительной, и даже господдержка розничного спроса в виде программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» даёт лишь паллиативный эффект, то есть оттягивают неизбежное – дальнейшее схлопывание рынка. Дилеры продают меньше машин, а покупатели выбирают модели подешевле и упираются в так называемое потребительское дно. Дошло уже то того, что Lada Granta Cross теперь ориентируется на менеджеров среднего звена – тех самых, что до кризиса и санкций могли позволить себе «трёшку» BMW калининградской сборки или хотя бы новую Шкоду Октавию. Теперь вот будут ездить на Ладе…
Впрочем, даже Ладе не удалось в мае показать сколь-нибудь заметный рост, хотя две лидирующие модели – Granta и Vesta – пока в плюсе. С рейтингом самых продаваемых моделей в мае можно ознакомиться в нашем отдельном материале, а здесь сосредоточимся на марках. Так вот Lada продала 28 739 машин, а у восьми других брендов из первой десятки (см. таблицу в конце заметки) зафиксировано отчётливое падение спроса. Больше всех просела марка Nissan: продажи рухнули сразу на 31% до 4076 единиц. А вот Skoda, напротив, чувствует себя хорошо: за счёт взрывного роста спроса на локализованный кроссовер Kodiaq продажи чешской марки выросли на 17% до 6982 единиц.
Американская марка Ford, покидающая легковой сегмент российского рынка, в мае с помощью ударной распродажи реализовала 3400 автомобилей, что всего на 8% меньше, чем в мае прошлого года. Но уже к осени Ford, скорее всего, вылетит и первой десятки и останется заметным игроком лишь на вторичном рынке.
Продажи Mitsubishi упали на 17% до 2 959 единиц: уже не спасают ни грамотный маркетинг, ни скидки, ничего. Наиболее ходовая модель – Outlander – откровенно устарела, замены ей в ближайшее время не предвидится, переезд на ниссановские платформы сильно затянулся.
Спрос на внедорожники УАЗ в мае упал сразу на 32% до 2471 шт.: цены растут с заметным опережением качества, «русский Прадо» появится только в следующем году и будет стоить от 1,5 млн рублей, а старенький Хантер уже превратился в дорогой фан-мобиль для фанатов марки. Фанатов у неё, конечно, много, вот только свободный миллион на классический «уазик» есть лишь у единиц.
Geely пока опережает Haval в китайском сегменте: продано 736 (+242%) и 712 (+149%) автомобилей соответственно, но уже по итогам июня Haval может вырваться вперёд, поскольку на этой неделе наконец-то был официально запущен завод Тульской области, а к дилерам поступили собираемые на нём кроссоверы Haval F7.
Далее по списку отметим резкое падение спроса (-44%) на автомобили премиальной марки Infiniti: продано всего 180 автомобилей. Для сравнения скажем, что Lexus реализовал в мае 1764 машин (-14%). Infiniti вообще сейчас переживает глобальный кризис и недавно покинула европейский рынок, так как не смогла добиться на нём сколь-нибудь заметных успехов. Не удивимся, если ниссановские стратеги в скором времени объявят об аналогичном решении и в отношении российского рынка, ведь Infiniti собирается переключиться на электромобили, которые у нас, по большому счёту, никому не нужны.
|Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды май 2019/2018 гг. и январь-май 2019/2018 гг.
|№
|Марка
|Продажи в мае, шт.
|Продажи за период январь-май, шт.
|2019
|2018
|Разница
|2019
|2018
|Разница
|1
|Lada
|28 739
|28 654
|0%
|143 418
|138 480
|+4%
|2
|Kia
|19 461
|19 561
|-1%
|92 262
|91 353
|+1%
|3
|Hyundai
|14 891
|15 859
|-6%
|71 695
|70 613
|+2%
|4
|Renault
|10 595
|12 128
|-13%
|52 487
|57 277
|-8%
|5
|VW
|8 704
|9 025
|-4%
|40 330
|39 224
|+3%
|6
|Toyota
|7 880
|8 616
|-9%
|37 954
|37 977
|0%
|7
|Skoda
|6 982
|5 973
|+17%
|32 774
|29 195
|+12%
|8
|ГАЗ
|4 309
|4 675
|-8%
|21 164
|21 740
|-3%
|9
|Nissan
|4 076
|5 941
|-31%
|25 889
|29 645
|-13%
|10
|Ford
|3 400
|3 701
|-8%
|14 881
|21 360
|-30%
|11
|BMW
|3 150
|2 917
|+8%
|16 235
|13 854
|+17%
|12
|Mercedes-Benz
|3 102
|3 234
|-4%
|15 494
|15 189
|+2%
|13
|Mitsubishi
|2 959
|3 561
|-17%
|16 715
|16 824
|-1%
|14
|УАЗ
|2471
|3630
|-32%
|13650
|14413
|-5%
|15
|Mazda
|2 325
|2 536
|-8%
|11 155
|11 638
|-4%
|16
|Datsun
|1 877
|1 034
|82%
|8 777
|7 399
|+19%
|17
|Lexus
|1 764
|2 080
|-15%
|7 606
|9 483
|-20%
|18
|Chevrolet
|1 541
|2 373
|-35%
|9 342
|12 211
|-23%
|19
|Audi
|1 217
|1 318
|-8%
|5 988
|6 131
|-2%
|20
|Geely
|736
|215
|+242%
|3 088
|812
|+280%
|21
|Haval
|712
|286
|+149%
|2 767
|989
|+180%
|22
|Volvo
|661
|711
|-7%
|2 920
|2 244
|+30%
|23
|VW ком.авт.
|599
|720
|-17%
|2 845
|2 840
|0%
|24
|Land Rover
|568
|728
|-22%
|3 213
|3 618
|-11%
|25
|Subaru
|546
|698
|-22%
|2 683
|2 980
|-10%
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