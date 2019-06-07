Российский авторынок в мае 2019: Lada в ступоре и общий обвал

Российский авторынок в мае 2019: Lada в ступоре и общий обвал

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В последний месяц весны в нашей стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 137 624 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Это на 6,7% меньше, чем в мае 2018-го, и причина, конечно же, не только в затянувшихся каникулах.
 

В мае этого года россияне получили аж девять праздничных дней, и многие из них предпочитали проводить свободное время в отпусках и на дачах, а не в автосалонах. Впрочем, майские каникулы в том или ином виде у нас были всегда, а вот экономическая ситуация в последние годы заметно ухудшилась. Покупка нового автомобиля становится для граждан РФ всё более обременительной, и даже господдержка розничного спроса в виде программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» даёт лишь паллиативный эффект, то есть оттягивают неизбежное – дальнейшее схлопывание рынка. Дилеры продают меньше машин, а покупатели выбирают модели подешевле и упираются в так называемое потребительское дно. Дошло уже то того, что Lada Granta Cross теперь ориентируется на менеджеров среднего звена – тех самых, что до кризиса и санкций могли позволить себе «трёшку» BMW калининградской сборки или хотя бы новую Шкоду Октавию. Теперь вот будут ездить на Ладе…

Впрочем, даже Ладе не удалось в мае показать сколь-нибудь заметный рост, хотя две лидирующие модели – Granta и Vesta – пока в плюсе. С рейтингом самых продаваемых моделей в мае можно ознакомиться в нашем отдельном материале, а здесь сосредоточимся на марках. Так вот Lada продала 28 739 машин, а у восьми других брендов из первой десятки (см. таблицу в конце заметки) зафиксировано отчётливое падение спроса. Больше всех просела марка Nissan: продажи рухнули сразу на 31% до 4076 единиц. А вот Skoda, напротив, чувствует себя хорошо: за счёт взрывного роста спроса на локализованный кроссовер Kodiaq продажи чешской марки выросли на 17% до 6982 единиц.

Американская марка Ford, покидающая легковой сегмент российского рынка, в мае с помощью ударной распродажи реализовала 3400 автомобилей, что всего на 8% меньше, чем в мае прошлого года. Но уже к осени Ford, скорее всего, вылетит и первой десятки и останется заметным игроком лишь на вторичном рынке.

Продажи Mitsubishi упали на 17% до 2 959 единиц: уже не спасают ни грамотный маркетинг, ни скидки, ничего. Наиболее ходовая модель – Outlander – откровенно устарела, замены ей в ближайшее время не предвидится, переезд на ниссановские платформы сильно затянулся.

Спрос на внедорожники УАЗ в мае упал сразу на 32% до 2471 шт.: цены растут с заметным опережением качества, «русский Прадо» появится только в следующем году и будет стоить от 1,5 млн рублей, а старенький Хантер уже превратился в дорогой фан-мобиль для фанатов марки. Фанатов у неё, конечно, много, вот только свободный миллион на классический «уазик» есть лишь у единиц.

Geely пока опережает Haval в китайском сегменте: продано 736 (+242%) и 712 (+149%) автомобилей соответственно, но уже по итогам июня Haval может вырваться вперёд, поскольку на этой неделе наконец-то был официально запущен завод Тульской области, а к дилерам поступили собираемые на нём кроссоверы Haval F7.

Далее по списку отметим резкое падение спроса (-44%) на автомобили премиальной марки Infiniti: продано всего 180 автомобилей. Для сравнения скажем, что Lexus реализовал в мае 1764 машин (-14%). Infiniti вообще сейчас переживает глобальный кризис и недавно покинула европейский рынок, так как не смогла добиться на нём сколь-нибудь заметных успехов. Не удивимся, если ниссановские стратеги в скором времени объявят об аналогичном решении и в отношении российского рынка, ведь Infiniti собирается переключиться на электромобили, которые у нас, по большому счёту, никому не нужны.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды май 2019/2018 гг. и январь-май 2019/2018 гг.
Марка Продажи в мае, шт. Продажи за период январь-май, шт.
2019 2018 Разница 2019 2018 Разница
1 Lada 28 739 28 654 0% 143 418 138 480 +4%
2 Kia 19 461 19 561 -1% 92 262 91 353 +1%
3 Hyundai 14 891 15 859 -6% 71 695 70 613 +2%
4 Renault 10 595 12 128 -13% 52 487 57 277 -8%
5 VW 8 704 9 025 -4% 40 330 39 224 +3%
6 Toyota 7 880 8 616 -9% 37 954 37 977 0%
7 Skoda 6 982 5 973 +17% 32 774 29 195 +12%
8 ГАЗ 4 309 4 675 -8% 21 164 21 740 -3%
9 Nissan 4 076 5 941 -31% 25 889 29 645 -13%
10 Ford 3 400 3 701 -8% 14 881 21 360 -30%
11 BMW 3 150 2 917 +8% 16 235 13 854 +17%
12 Mercedes-Benz 3 102 3 234 -4% 15 494 15 189 +2%
13 Mitsubishi 2 959 3 561 -17% 16 715 16 824 -1%
14 УАЗ 2471 3630 -32% 13650 14413 -5%
15 Mazda 2 325 2 536 -8% 11 155 11 638 -4%
16 Datsun 1 877 1 034 82% 8 777 7 399 +19%
17 Lexus 1 764 2 080 -15% 7 606 9 483 -20%
18 Chevrolet 1 541 2 373 -35% 9 342 12 211 -23%
19 Audi 1 217 1 318 -8% 5 988 6 131 -2%
20 Geely 736 215 +242% 3 088 812 +280%
21 Haval 712 286 +149% 2 767 989 +180%
22 Volvo 661 711 -7% 2 920 2 244 +30%
23 VW ком.авт. 599 720 -17% 2 845 2 840 0%
24 Land Rover 568 728 -22% 3 213 3 618 -11%
25 Subaru 546 698 -22% 2 683 2 980 -10%
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