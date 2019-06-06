На открывшемся заводе Haval под Тулой будут собирать модели нескольких брендов

На открывшемся заводе Haval под Тулой будут собирать модели нескольких брендов

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Подробностями о работе предприятия, заключении СПИКа и зарплатах сотрудников в 25 тыс. рублей с сайтом Kolesa.ru поделились Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и директор завода Haval в России Чжан Цзюньсюе.
 

Сегодня утром на открытие завода Great Wall в Тульской области я решил поехать на своей машине, манкировав общий трансфер. Развернувшись на М4, я совершенно случайно пропустил хорошую, прекрасно заасфальтированную дорогу, и оказался на технологической бетонке, выложенной вкривь и вкось строительными плитами. «По такой и на чужом “Камазе” ехать жалко», — подумал я, и вдруг увидел приближающийся автовоз. Разъехаться было трудно и я принял вправо. Пропустив заполненный новенькими легковушками полуприцеп, я последовал дальше, пока навстречу мне, медленно пыхтя не проехал ещё один. И его я пропустил, не обратив внимание, что заполнен он не только новенькими Haval F7…

Слева – направо: Генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан, Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, директор завода Haval в России Чжан Цзюньсюе, Исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего

Слева – направо: Генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан, Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, директор завода Haval в России Чжан Цзюньсюе, Исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего

Вечером после церемонии открытия я сел в машину и вернулся к тому шлагбауму, через который въезжал. На сей раз автовоз оказался уже передо мной. Я внимательно присмотрелся и увидел, что только одна машина на нём – Haval F7, остальные – это «Шкоды». На верхнем этаже – два Kodiaq, и одна Octavia, на нижнем вместе с F7 – ещё две «Октавии». И тут как-то само собой стала складываться картина. Во-первых, Олег Дерипаска вместе с ГАЗом – под американскими санкциями, и группе ГАЗ, по его же собственным словам, адресованным Правительству РФ в обнародованном весной письме, «под санкциями не выжить». Во-вторых, переговоры с «Северсталью» завод Great Wall начал ещё под конец прошлого года, затем завёз на завод большущий пресс Fagor и, по словам директора завода Чжан Цзюньсюе в эксклюзивной беседе с нами, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже вовсю штампует кузовные детали и скоро они пойдут на конвейер. При этом менеджмент того же заводе Geely в Белоруссии, не собирается начинать собственную сборку, пока объёмы выпуска не достигнут 60 тыс. шт. в год.

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В общем, красивая теория: завод Haval будет загружен чешскими машинами, имеющими гарантированный сбыт, и, тем самым, инвестиции быстро вернутся. Увы, она лопнула как мыльный пузырь: Skoda не собирается уходить из Нижнего, по крайней мере, весной было объявлено, что компактный кроссовер Karoq, который пришёл на смену Yeti, будут выпускать на ГАЗе. Что касается загруженных «Шкодами» автовозов, выезжающих с завода «Хавейл», тут всё просто: дилерская сеть у Haval – весьма представительная. Есть среди продавцов и крупные, у которых представлена одновременно и Skoda, и Haval, к примеру, «Мейджор». Очевидно, именно автовозы таких дилеров мне попались по дороге: будучи загруженными «Шкодами», они заезжают на завод, чтобы захватить один-два «Хавейла». Между тем, производить на «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» будут, конечно, не только автомобили марки Haval…

Если прежде мы писали об этом со ссылкой на анонимные источники, на сей раз, называем спикеров открыто: Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и директор «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе. С российским чиновником нам удалось поговорить лишь коротко, а вот директор завода дал нам 10-минутное интервью.

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Беседу с Вячеславом Федорищевым мы начали с вопроса… о зарплате сотрудников завода. Дело в том, что перед пресс-конференцией, посвящённый торжественному, а, правильнее будет сказать, официальному пуску «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», я прошёлся по цехам и поговорил с рабочими конвейера – на завод я прибыл в обеденное время и конвейер стоял. Две милые девушки, работающие на сборке дверей оказались родом из Узловой – посёлка, давшего название и индустриальному парку, резидентом которого завод стал в 2014 году, и Особой экономической зоне, созданной на территории парка в 2015 году но границами своими обогнувшей китайское предприятие.

Сергей Арбузов: Вячеслав, вы считаете зарплату сотрудников на одной из линий сборки в 25 тыс. рублей «чистыми» приемлемой?
Вячеслав Федорищев: Зарплата на предприятии разная – в зависимости от уровня квалификации и типа выполняемых работ, но могу сказать, что средняя зарплата на заводе – выше названной вами. Более того, она превышает среднюю зарплату по Тульской области, которая составляет на сегодняшний день 34 тыс. руб.

С.А.: Прокомментируйте ситуацию со СПИКом – в какой стадии заключение Специального инвестиционного контракта?
В.Ф.: О подписании контракта будет объявлено через два дня, 7 числа. Его подписывает с одной стороны завод «Хавейл», с другой – Правительство Тульской области и Минпромторг.

С.А.: Когда начнётся сборка автомобилей Lifan на заводе?
В.Ф.: Действительно, ведутся активные переговоры не только с Lifan, но и с ещё одной китайской компанией о налаживании сборки на открывшемся сегодня заводе.

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За дополнительными разъяснениями мы обратились к директору завода Чжан Цзюньсюе. Отметим только, что вторым «сторонним» брендом, который получит прописку на Тульском заводе Haval по нашим данным, правда, пока не подтверждённым может стать FAW, который по состоянию на конец апреля был представлен в России кроссовером Х80, собираемым на Калининградском «Автоторе», однако, ещё в январе Росстандарт выдал FAW сертификат субкомпактного кроссовера X40, отгрузки которого планируется начать российским дилерам уже летом. Сертификат получен на образцы китайской сборки, но, не исключено, что именно Х40 встанет на конвейер тульского завода «Хавейл». Что до заработных плат, тут уместно было бы вспомнить, что сам Заместитель губернатора в апреле обнародовал декларацию о доходах, согласно которой, в 2018 году он заработал 4 790 362 рубля и 29 копеек, то есть, не 25 тыс. рублей в месяц, а 18 145 рублей за один рабочий день. Таким образом, два дня работы Заместителя губернатора Тульской области не только перекрывают среднемесячный заработок по этой самой области, но и, судя по всему, ещё и здорово поднимают «среднюю температуру по больнице».

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Теперь приведём выдержки нашей беседы с Чжан Цзюньсюе.

Сергей Арбузов: Правильно ли я понимаю, что сборка моделей сторонних производителей, таких, как Lifan, вам понадобилась для выполнения взятых на себя обязательств по СПИКу ?
Чжан Цзюньсюе: Главная причина, по которой мы собираем на своём заводе модели других марок – это снижение себестоимости сборки и скорейшее возвращение капиталовложений, это главная цель.

С.А.: Только что Вячеслав Федорищев сказал нам, что 7 июня будет объявлено о подписании СПИКа.
Ч.Ц.: Я уточню: речь идёт не о самом СПИКе, а о меморандуме по СПИКу, и объявлено о нём будет не 7 числа, 6-го, то есть, завтра.

С.А.: А когда будет подписан сам СПИК? И что с вашей заявкой? Вот ещё полтора месяца назад Жером Сего, исполнительный директор представительства «Хавейл», сказал нам, что заявка ещё не подана.
Ч.Ц.: Опять же поправлю: заявку мы подали ещё в конце прошлого года.

С.А.: А почему до сих пор не подписан СПИК, ведь все его условия с Правительством РФ согласовываются ещё до официальной подачи, именно поэтому многие предприятия до сих не сумели её подать, совершив по две, а то и три попытки – не могут договориться об условиях.
Ч.Ц.: Это процесс не быстрый, идут консультации, но, повторяю, наша заявка подана ещё в конце прошлого года. Прошло ещё слишком мало времени. Я официально подтверждаю эту информацию, я занимаюсь этим вопросом и мои сведения – точные.

С.А.: Я всё же хочу уточнить: вы подали заявку и Минпромторг её принял – так?
Ч.Ц.: Мы активно ведём переговоры при поддержке Правительства Тульской области. В настоящее время переговорный процесс идёт очень активно.

С.А.: Переговорный процесс идёт по поданной заявке? Подана заявка или нет?
Ч.Ц.: Подана – идут переговоры по уже поданной заявке.

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С.А.: Что с прессовым производством – пресс Fagor привезёт уже давно. Уже идёт штамповка?
Ч.Ц.: Вся наладка уже закончена, в течение одного месяца на конвейер пойдёт уже наша штамповка.

С.А.: Это будут навесные детали?
Ч.Ц.: На первом этапе мы, конечно, не сможем полностью покрывать наши потребности – поначалу мы будем изготавливать на собственном прессовом производстве только 20 кузовных элементов. Речь идёт не только о «внешних», но и «внутренних» элементах.

С.А.: Правильно ли я понимаю, что днище уже в готовом виде вы получаете из Китая?
Ч.Ц.: Да.

С.А.: А боковины?
Ч.Ц.: Боковины и штампуем и варим в России.

С.А.: Машины, которые мы сегодня видели на конвейере, сварены уже на заводе?
Ч.Ц.: Да.

С.А.: Планируется ли локализовать двигатели хотя бы на уровне сборки, как это делает Geely?
Ч.Ц.: Да, сборка моторов будет, это однозначно. По датам пока не скажу.

С.А.: Какова на данный момент степень локализации и что входит в эту цифру?
Ч.Ц.: Мы начали с 30%, поэтому 20%, которые называли вашим коллегам на тест-драйве, прошедшем на этой неделе – это неточно. Локализованы кресла, внутренняя отделка из мягкого пластика, элементы выхлопной системы. Уточню, что это не только локализация по уровню сборки, скажем, пластик – весь наш, делаем уже здесь, на заводе.

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С.А.: А что с локализацией сборки автоматической коробки с двумя сцеплениями?
Ч.Ц.: Это не исключено – сейчас мы обсуждаем как раз этот вопрос со штаб-квартирой.

С.А.: Почему Haval H9 решили локализовать ещё до рестайлинговый, а не тот, что презентовали на недавнем автосалоне в Шанхае?
Ч.Ц.: Всё просто: рестайлинговая версия ещё даже в Китае не встала на конвейер, а мы в любом случае пока зависим от китайских комплектующих, так что как только нам начнут поступать обновлённые комплекты, мы тут же пустим их в дело – это будет в следующем году.

С.А.: Уточните перспективы российской сборки кроссовера F5 и второго поколения H6.
Ч.Ц.: Что касается F5, пока мы не планируем ставить её на конвейер, а вот Н6 будет, причём новый, не тот, что выпускают сейчас – это будет усовершенствованная модель.

С.А.: Планируете ли увеличивать зарплаты, ведь 25 тысяч рублей это очень мало.
Ч.Ц.: Безусловно, зарплата будет расти. Сейчас у нас кончается наладочный период, как только мы выйдем на запланированные объёмы сборки, мы введём премиальную систему оплаты труда, что позволит увеличить зарплату всех сотрудников.

С.А.: А профсоюз у вас имеется на заводе?
Ч.Ц.: Пока ещё не создан, но я думаю, что он появится.

С.А.: Уточните, пожалуйста, почему не состоялось обещанная телетрансляция – Президент Владимир Путин и Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин должны были торжественно открыть завод «Хавейл»?
Ч.Ц.: У политиков планы часто меняются, но мы были готовы. Собственно, наши лидеры сейчас встречаются в Кремле, так что ждите новостей!

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Фраза «ждите новостей из Кремля» была многократно повторена во время торжественного брифинга, посвящённого открытию завода. Официальный сайт Президента России действительно сообщил о прошедших российско-китайских переговорах между лидерами двух стран. По интересующей нас теме опубликовано следующее: «Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили презентацию реализованного инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода в Тульской области. Главы двух государств осмотрели экспозицию собираемых в России внедорожников китайской марки «Хавейл”». В переводе с официального на бытовой, это означает: пока ни о чём не договорились. Что касается упомянутого директором завода «меморандума» о СПИКе, тут, вполне вероятно, подойдёт народная поговорка: «обещать – не значит жениться».

Остаётся добавить, что базовая цена Haval F6 российской сборки — 1 445 000 рублей за передний привод и 1,5-литровый турбомотор.

Авторынок Haval Lifan СПИК
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