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  • Топовая версия Mercedes-AMG GLA 45 S получила ряд обновок к 2024 модельному году

Топовая версия Mercedes-AMG GLA 45 S получила ряд обновок к 2024 модельному году

12.10.2023 116 0 0

Изменения не затронули технику «заряженного» паркетника, но отразились на вариантах отделки салона и информационно-развлекательной системе MBUX.

Немецкий производитель за последний год поэтапно (и по одним лекалам) обновил все свои модели начального уровня. Так, в октябре 2022-го рестайлингу подверглись Mercedes-Benz A-Class и B-Class, обновленные седан и универсал CLA дебютировали в январе текущего года, а в марте наступила очередь кроссоверов GLA и GLB, а также их стартовых AMG-версий. Теперь же обновками готов похвастаться топовый вариант «заряженного» паркетника – Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+.

На фото: Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ 2024 модельного года

Компания обновила свой «горячий» компактный кроссовер до 2024 модельного года. Посвежевший SUV получил изменённую переднюю часть: ему досталась фирменная решётка радиатора другой формы с прежним рисунком в виде вертикальных линий, а также иначе оформленная нижняя часть переднего бампера с подкорректированными воздухозаборниками. Головной оптике слегка изменили «начинку», за доплату можно получить фары Multibeam LED.

Ещё одно изменение экстерьера заметно в профиль: у топовой версии кроссовера накладки на колёсные арки окрашены в цвет кузова, тогда как у предшественника они были из чёрного пластика. Стандартными для модели являются 19-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, опционально доступны варианты размером 20 и 21 дюйм.

Есть изменения и в интерьере посвежевшего Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+. Так, «заряженный» кроссовер снабдили новым рулевым колесом AMG Performance, а также обновлённой информационно-развлекательной системой MBUX с тачскрином, созданным специально для отображения информации и управления функциями в AMG-версиях автомобилей немецкой марки.

Также в список интерьерных изменений входит расширение вариантов отделки салона. Так, теперь предлагается исполнение, сочетающее искусственную кожу Artico серо-чёрного цвета с микрофиброй Microcut (теперь доступна в коричневом цвете Bahia). Ещё у модели имеется пара вариантов отделки сидений натуральной кожей (цвета – красный и чёрный).

На фото: салон Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ 2024 модельного года

В ходе обновления Mercedes-AMG GLA 45 S разработчики не стали трогать технику. Так что топ-версия полноприводного паркетника по-прежнему оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой, мощность которой составляет 421 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 км/ч. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

В компании пока не рассказали о том, каким окажется ценник Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ 2024 модельного года. Известно, что актуальный «заряженный» паркетник с этим же индексом на домашнем рынке, в Германии, можно купить минимум за 88 820 евро.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что Mercedes-AMG GLC Coupe попрощался с V6 и V8: теперь «горячая» модель оснащается только рядными турбочетвёрками.

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