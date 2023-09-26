Mercedes-AMG GLC Coupe попрощался с V6 и V8: теперь только рядные турбочетвёрки

Компания Mercedes-Benz вывела на рынок свой среднеразмерный кроссовер GLC в 2015 году, обновление он пережил через четыре года. SUV второго поколения был представлен в начале лета 2022-го, а вариант с купеобразным кузовом и соответствующей прибавкой Coupe к названию подоспел позже: его рассекретили в середине марта текущего года. «Заряженные» версии GLC с традиционным кузовом дебютировали в июле, а теперь настала очередь кросс-купе, которое представлено в модификациях Mercedes-AMG GLC 43 и 63 S E Performance Coupe.
«Горячему» кроссоверу оставили фирменную радиаторную решётку Panamericana с рисунком в виде вертикальных линий, слегка иначе оформили нижнюю часть переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками, а также низ кормы с четырьмя круглыми (у версии с индексом 43) и трапециевидными (у варианта 63) патрубками выпускной системы. Оптика аналогична Mercedes-Benz GLC Coupe. Ещё у заряженных «купе» оригинальные колёсные диски с рисунком из тонких спиц.
Для базового исполнения «заряженного» кросс-купе предусмотрены чугунные тормозные диски диаметром 370 мм спереди и четырёхпоршневые суппорты; а топовому варианту положены 390-миллиметровые карбон-керамические тормоза и шестипоршневые суппорты.
Как и кроссовер с традиционным кузовом, Mercedes-AMG GLC Coupe в ходе смены генерации попрощался с двигателями V6 и V8, которыми оснащается актуальная модель. У новых кросс-купе под капотом могут быть только рядные турбочетвёрки, позаимствованные у родственных «горячих» седанов и универсалов С 43 4Matic и C 63 S, которые были представлены в прошлом году.
Техника такая же, как и у кроссовера с традиционным кузовом. Так, Mercedes-AMG GLC 43 Coupe получил 421-сильный 2,0 литровый двигатель, выдающий 421 л.с., а его максимальный крутящий момент составляет 500 Нм. В составе мягкогибридной установки он работает в тандеме с 14-сильным электромотором в роли стартер-генератора и девятиступенчатым автоматом. На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Для сравнения, у предшественника под капотом располагается 3,0-литровый V6 мощностью 390 л.с. (520 Нм), а первую «сотню» он набирает за 4,9 секунды.
Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupe нового поколения оснастили гибридной системой, в основе которой лежит рядный четырёхцилиндровый мотор M139L объёмом 2,0 литра (476 л.с. и 545 Нм), идущий в комплекте с 204-сильным электродвигателем на задней оси. Совокупная отдача установки равна 680 л.с., а максимальный крутящий момент – 1020 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч такому «купе» требуется 3,5 секунды, «максималка» составляет 275 км/ч. Для сравнения, у этого же исполнения у предшественника под капотом был 510-сильный V8 (700 Нм), а на первую «сотню» ему было нужно 3,8 секунды.
Информации о ценах, а также о сроках выхода на рынок новых Mercedes-AMG GLC 43 и 63 S E Performance Coupe пока нет. На сегодняшний день стартовая цена стандартного «купе» на домашнем рынке составляет 62 594 евро (эквивалентно примерно 6,4 млн рублей по текущему курсу).
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