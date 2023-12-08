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Toyota Camry следующего поколения: новые фото и подробности

08.12.2023 277 0 0

Раскрыты основные характеристики четырехдверки, предназначенной для Китая. Там модель будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

Премьера преобразившегося седана Toyota Camry состоялась в ноябре, причем компания почти одновременно показала сразу два варианта: для Северной Америки и Китая. Однако в обоих случаях все характеристики так и не были раскрыты. Зато теперь появились свежие подробности о китайской четырехдверке – ее сертификат внесли в базу местного минпрома.

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Седан официально объявлен новым поколением, но на самом деле перед нами глубокий рестайлинг прежней модели на платформе GA-K: в частности, кузов почти такой же, как у предшественника. При этом в плане дизайна китайская Камри отличается от американской версии. Так, у предназначенной для Поднебесной четырехдверки своя радиаторная решетка (на выбор предложат несколько вариантов), в салоне – оригинальная передняя панель, плюс седан сохранил «парящий» планшет мультимедиа-системы, а под центральными дефлекторами обдува теперь расположена сенсорная полоска, на которую вывели управление «климатом» и другими функциями (в США у новой Toyota Camry традиционный блок климат-контроля).

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Длина стандартной новой модели для КНР равна 4915 мм, что на 30 мм больше по сравнению с предыдущим локальным седаном. Высота, напротив, урезана на 5 мм до 1450 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1840 и 2825 мм соответственно. В сертификате указаны и другие размеры – вероятно, они относятся к «оспортивленному» варианту с более массивным обвесом: такой седан чуть длиннее (4950 мм) и шире (1850 мм). Отметим, российская почившая четырехдверка по габаритам совпадает с прежней Camry для Китая.

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В Штатах седан нового поколения предложат исключительно в виде гибрида HEV, а вот в Поднебесной Камри все так же можно будет купить и только с ДВС, хотя «традиционная» версия осталась одна – с бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 173 л.с. (на уходящей модели двухлитровый мотор выдает 177 л.с.; прежний седан еще представлен с 207-сильным двигателем 2.5). Гибриды в КНР тоже будут, в рамках премьеры анонсировали две модификации с установками, включающими атмосферные моторы 2.0 и 2.5. Однако в базе минпрома пока заявлен только младший вариант со 152-сильным атмосферником (у старой гибридной Камри такой версии нет).

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Седан нового поколения выйдет на китайский рынок весной следующего года. Как и прежде, для этой страны Camry будет производить СП GAC Toyota.

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